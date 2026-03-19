Tras su reingreso: Contraloría da luz verde al decreto que protege a la ranita de Darwin

Contraloría informó que realizó toma de razón al plan de conservación de ranita de Darwin, luego de que el Gobierno reingresara el decreto tras retirarlo.

Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que cursó el decreto que aprueba el plan de conservación de las ranitas de Darwin.

Lo anterior, luego de que se reingresara el decreto el 18 de marzo, tras la polémica que ha desatado el retiro de más de 40 decretos medioambientales por parte del Gobierno de José Antonio Kast.

Durante la semana, el Ministerio de Medio Ambiente envió un oficio a Contraloría para retirar del trámite de toma de razón 43 decretos que había impulsado la administración del expresidente Gabriel Boric.

En algunos de ellos se establecían normas, se aprobaban reglamentos y también contemplaban la creación de parques nacionales y reservas.

Por otro lado, estaba el decreto que declaraba monumento natural de especie al pingüino de Humboldt y el que designaba a los integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027.

Respecto al Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE), el ente fiscalizador informó a través de sus redes sociales: “Hemos cursado el Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin“.

Según la CGR, dicho plan considera la “recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia, el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, investigación y monitoreo”.