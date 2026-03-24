Los detalles del proyecto aprobado por la Cámara que restringe acceso de inmigrantes irregulares a beneficios fiscales

La iniciativa, que presentó el ex diputado de la UDI Juan Fuenzalida, modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.

A su segundo trámite en el Senado pasó el proyecto de ley que restringe acceso a beneficios fiscales a inmigrantes irregulares, luego de que la Cámara de Diputados la aprobó en general con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones.

La iniciativa, que presentó el ex diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida, modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.

El proyecto incorpora varios cambios que se considerarán indispensables para que los inmigrantes que no han regularizado su situación puedan acceder dichos beneficios.

Los detalles del proyecto sobre inmigrantes irregulares

La iniciativa propone que, para realizar la inscripción de inmigrantes extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, se exigirá que posean una cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

También establece que se debe “priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular”.

Lo anterior, según plantea la norma, sin perjuicio de los principios fundamentales de protección que otorga la Ley de Migración.

Por otra parte, la postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal también requerirá cédula de identidad vigente.

A la vez, el proyecto determina que, en caso de que aquellos beneficios a los quiere optar el inmigrante contemple el otorgamiento de aportes económicos, subsidios habitacionales o de arriendo, se le exigirá que cuente con residencia definitiva.

Además, descarta cualquier posibilidad de que se otorgue a aquellas personas que ingresan al país por pasos no habilitados un número identificatorio de carácter temporal o permanente.