“Jamás ocuparía una palabra como esa”: ministro de Hacienda contradice al Gobierno por “Estado en quiebra”

Jorge Quiroz, se desmarcó de la expresión utilizada en un comunicado oficial del Ejecutivo para justificar el alza en los combustibles.

AGENCIA UNO.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la controversia generada por una publicación del Gobierno que calificó la situación fiscal del país como “un Estado en la quiebra”, en medio del anuncio del alza en los precios de los combustibles.

La discusión surgió luego de que, a través de redes sociales, el Ejecutivo explicara por qué no es posible reducir el valor de la bencina mediante el Mepco, planteando la interrogante “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco?”.

Justamente en esa misma publicación, se respondió con tres argumentos, afirmando: “Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra. Endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía“.

Ministro de Hacienda contradice al Gobierno: “Jamás ocuparía una palabra como esa”

Frente a estas declaraciones, el secretario de Estado tomó distancia del concepto utilizado, asegurando que no comparte ese diagnóstico. “No, jamás ocuparía una palabra como esa, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado”, afirmó.

En esa línea, Quiroz explicó que la situación económica del país debe entenderse de otra forma, apuntando a un debilitamiento de las finanzas públicas más que a una quiebra.

“Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda en 40.000 millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior“, explicó.

Finalmente, el ministro profundizó en el escenario heredado por la actual administración, señalando que “lo vimos con el capital de trabajo que heredamos como gobierno, prácticamente sin caja”.

Las declaraciones se dan en medio de un clima de críticas por el aumento en el precio de las bencinas y un debate nacional sobre el estado real de las finanzas públicas del país.