El llamado de Republicanos ante alza de combustibles: “Esperamos que la gente no salga a romper cosas”

AGENCIA UNO

Agustín Romero (REP), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la población a mantener “la calma” ante el “bencinazo” anunciado por el Gobierno, que hará que los combustibles vean un alza de $370 por litro, y en el caso del diésel, el incremento será de $580.

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario republicano espera que el malestar ciudadano no se traduzca en movilizaciones.

“Ésta es una situación terrible, global, que nos supera con creces. Por tanto, creo que hay que hacer llamados a la calma y a la responsabilidad”, declaró Romero.

En esta línea, expresó que “me preguntaban ayer (martes) por movilizaciones, (en que) que podrían eventualmente (algunos) salir incluso con marchas a destruir las cosas… Yo espero que la gente no destruya, porque, evidentemente, estas medidas se toman precisamente porque no hay dinero; entonces, imagínese lo que sería destinar dineros para reconstruir cosas o proteger el mobiliario público”.

El diputado republicano aprovechó la oportunidad para criticar el manejo fiscal de la administración anterior, puntualizando que “yo he escuchado que algunas personas dicen, muy sueltas de cuerpo: Endéudense, sigan usando los fondos soberanos… (y son) los mismos que se gastaron todas las reservas durante el Gobierno pasado”.

“Hoy día, si tú le metes 3.000 millones de dólares (al Mepco) te quedas sin ningún fondo soberano. Y si la guerra se prolonga por un año, se te acaban los fondos en el mes de junio. ¿Qué haces después de eso? Le traspasas este mismo valor sin anestesia a la gente y sin ninguna posibilidad de entregarle ayuda a los más vulnerables. Entonces son decisiones que hay que tomar”, sentenció Agustín Romero.