El primer triunfo de Quiroz: Cámara aprueba medidas transitorias para taxistas y parafina ante alza de combustibles

En la instancia, además se aprobó extender el bono de $100 mil para taxistas a conductores de furgones escolares.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz logró su primer gran triunfo en el Congreso, luego que la Cámara de Diputados despachara al Senado el proyecto que considera medidas en favor de taxistas y congelar el precio de la parafina, tras el “bencinazo” anunciado este martes por el propio ministro de Hacienda.

La norma presentada por el secretario de Estado consigna que “tiene por objetivo establecer medidas transitorias que permitan contener el precio del kerosene doméstico, asegurando su accesibilidad durante los meses de mayor demanda, entregar un alivio económico al mercado de taxis y colectivos, y suspender transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas, todo esto sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas fiscales”.

Entre ellas destaca la entrega de un bono mensual de $100 mil para propietarios de taxis colectivos por seis meses, el cual se extenderá a los dueños de furgones escolares.

“El beneficio solo podrá usarse para la compra de combustibles y permite el traspaso del beneficio, por parte del propietario, al conductor del vehículo. No obstante, el texto también estipula suspender su pago si el precio promedio mensual del petróleo Brent baja de 80 dólares”, precisa la Cámara Baja.

Junto con ello, se busca congelar el precio de la parafina vía incremento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) hasta en 60 millones de dólares.

En su presentación ante los diputados, Jorge Quiroz reiteró que “el mecanismo MEPCO no aísla al país de los precios internacionales. El mecanismo MEPCO lo único que hace es retardar cómo se transmiten las alzas al precio interno. La pregunta es si estamos en condiciones de exponernos a perder 4 mil millones de dólares para retardar por cierta cantidad de meses el alza. Y en estas circunstancias, la prudencia fiscal, nos aconseja no gastar esos recursos”.