Valencia confirmó llamado de Steinert por cambio de equipo PDI cuando era fiscal pero recalcó que “no es extraño”

Ángel Valencia confirmó que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se comunicó con él cuando aún ejercía como fiscal regional de Tarapacá, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI), por orden de Consuelo Peña, desarmara el equipo de detectives con el que trabajaba en el Caso Chen.

En conversación con Cooperativa, el fiscal nacional explicó que “cuando ocurre este procedimiento en Iquique, efectivamente se produce un cambio en el equipo investigativo. La fiscal Steinert me plantea su preocupación por el cambio del equipo en una etapa importante del procedimiento, me manifiesta que esto provoca algunas dificultades en la investigación”.

“Me contacto con el director Cerna, le transmití este asunto, esta preocupación. Tuvimos una conversación particular, entendí perfectamente que habían razones propias que son relevantes para su institución que justificaban un cambio de esta naturaleza“, agregó.

Por lo mismo, indicó Valencia, “a nosotros no nos cabía más que, considerando que es una atribución propia de la PDI y que habían motivos que nosotros debíamos atender, seguir trabajando con los equipos que la PDI podía disponer para esa investigación. Así se lo transmití a la fiscal”.

Asimismo recalcó que “en su momento no pasó de ser una conversación propia que suele darse en distintas investigaciones cuando se producen cambios en los equipos. Quisiera hacer presente que no es inhabitual que las policías, por razones internas o institucionales, hagan cambios de jefatura, traslado de personal. No es una situación que uno vea con alguna frecuencia”

Ángel Valencia descartó opinar sobre la decisión de la ministra Steinert de solicitar la salida de Peña del cargo de subdirectora de Inteligencia de la PDI. Incluso, insistió en que el hecho de que ella se comunicara con él por lo ocurrido con su equipo, “no es extraño, al contrario. Tampoco es tan extraño que haya un cambio de equipo y que un fiscal diga no me cambien el equipo“.