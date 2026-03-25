Alvarado y Quiroz descartan que el Estado esté en quiebra y Gobierno borra polémica publicación

La Secom realizó una publicación para explicar por qué no contuvieron el alza de las bencinas a través del MEPCO. Sin embargo, los dos ministros contradijeron el contenido del post.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se sumó a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y se distanció de la controversial publicación que realizó la Secretaría de Comunicaciones (Secom), donde expuso las razones para no emplear el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para amortiguar el alza de las bencinas.

“¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, decía la publicación, apuntando directamente a la administración de Gabriel Boric.

Alvarado y Quiroz le quitaron piso a publicación de Secom

La palabra “en quiebra” causó ruido en la esfera política y el primer ministro en referirse a esta situación fue Jorge Quiroz, quien expresó que “jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.

Tras ello, esta mañana el ministro Claudio Alvarado en Radio Infinita fue consultado si usaría el término en “quiebra”, a lo que el aseguró que no lo utilizaría.

“Yo creo que es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha, compleja, que tenemos la obligación, como gobierno, de tratar de recuperar ingresos para poder seguir funcionando de la mejor manera posible, sin afectar programas sociales y a la población más vulnerable”, aseveró.

A lo que añadió: “Tal como señaló el Ministro Quiroz ayer, estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares, y donde en el mes de enero el gobierno saliente tuvo que hacer uso de autorizaciones de crédito que se establecen en la Ley de Presupuesto para poder tener recursos para que el Estado pueda funcionar”.

“Yo estoy utilizando el mismo término que utilizó el ministro“, sostuvo.

Gobierno borró de redes sociales polémica publicación que afirmaba que el Estado está “en quiebra”

La publicación causó polémica y diferentes parlamentarios salieron al paso calificando el posteo como “peligroso” o “irresponsable”, ante el impacto que podría tener en las inversiones y en la credibilidad del país.

Posterior a ello, ministros del Gobierno se distanciaron de lo que afirmaba la publicación señalando que no utilizarían el término “en quiebra”.

Ante esto, el Gobierno de Kast decidió eliminar la publicación de todas sus redes sociales.