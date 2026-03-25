El íntimo conversatorio en que Pérez Mackenna habló de las razones que llevaron al gobierno a retirar el respaldo a la candidatura de Bachelet

Rodeado de amigos, el canciller también se refirió a su decisión de dejar el grupo Luksic y a su acercamiento con Kast. Además, adelantó que Chile buscará retomar las relaciones consulares con Venezuela.

Ante la atenta mirada de amigos y cercanos del mundo empresarial, el canciller Francisco Pérez Mackenna protagonizó un íntimo encuentro organizado por ICARE en que fue entrevistado por el excanciller —y también cercano a su círculo de influencia— Alfredo Moreno.

Bajo el título “Conociendo a tu ministro”, el titular del Minrel del presidente José Antonio Kast habló sobre una gran variedad de temas: desde su infancia y su ingreso al mundo empresarial, hasta sus acercamientos con Kast y el momento en que decidió aceptar la Cancillería.

En el piso Zócalo del edificio ubicado en El Golf 40, con la presencia de empresarios como Guillermo Tagle, Hans Eben, Claudio Homman o Juan Eduardo Errázuriz (algunos amigos del canciller), Pérez Mackenna reveló una desconocida relación familiar con los Kast: el hermano mayor del mandatario, Cristián, fue compañero y amigo suyo en la Universidad Católica, y juntos estuvieron en el centro de alumnos.

Las hermanas también compartían el mismo círculo social. Con el presidente, en cambio, el vínculo era inexistente hasta cerca de un año antes de la elección.

Según relató el canciller, fue un amigo en común quien los presentó y organizó una primera conversación sobre políticas públicas. Fue Kast quien luego tomó la iniciativa de llamarlo directamente.

“Un día me llamó y me dijo: ¿quieres sumarte a este proyecto? La verdad me tomó por sorpresa. No me sentía con las capacidades necesarias”, reconoció Pérez Mackenna.

Ante la duda, recurrió a quien tenía enfrente en el escenario: el propio Moreno, quien también llegó a la Cancillería desde el mundo privado durante el segundo gobierno de Piñera.

China, Estados Unidos y el lugar de Chile

Moreno no se quedó solo en lo anecdótico. Le preguntó también por los grandes desafíos de la política exterior: el corredor humanitario que propuso Kast antes de asumir, la presión por la guerra comercial entre China y Estados Unidos (incluido el cable chino) y la decisión de retirar la postulación de Bachelet a la secretaría general de la ONU.

Si bien el canciller reafirmó que el cable chino sigue en evaluación, adelantó que el proyecto tendrá también consideraciones de seguridad y protección de datos, factores que —según Pérez Mackenna—, están siendo observados no sólo por Estados Unidos, sino que también por socios comerciales de Chile en Europa.

En cuanto al corredor humanitario, el canciller evitó confirmar que la idea sigue siendo impulsada por el Gobierno con los líderes de otros países. En cambio, Pérez Mackenna apuntó a que se está fortaleciendo la “unidad” de la región para afrontar en conjunto la crisis migratoria venezolana. Eso sí, adelantó que el Ejecutivo ya determinó el primer paso a tomar respecto a Venezuela: retomar las relaciones consulares.

La candidatura de Bachelet

Moreno también le preguntó por la decisión de Chile de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Pérez Mackenna explicó que no fue una decisión caprichosa, sino un cálculo de probabilidades.

“La cantidad de candidatos que surgieron de Sudamérica eran varios, y no hubo capacidad de unir las fuerzas detrás de una sola persona. Eso, sumado a cierto grado de reticencia por parte de actores clave, hacía inviable la candidatura”, sostuvo.

El esfuerzo que debía hacer el gobierno, sostuvo el canciller, no era precisamente monetario, sino que de negociación. En otras palabras, Chile habría tenido que ceder cargos clave en otros organismos multilaterales para una candidatura “inviable”

En ese sentido, Pérez Mackenna también aludió al Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes tienen derecho a veto. La conclusión de Pérez Mackenna fue directa: “No quiero entrar en demasiado detalle, pero en este caso esa probabilidad se estimó muy baja”.