En paralelo a La Moneda: Bancada RN propone como alternativa reponer el IFE para enfrentar alza de los combustibles

Desde RN voces como la de Ximena Ossandón han sugerido que el ajuste en las bencinas pudo ser “más parcelado”.

La bancada de diputados de Renovación Nacional propuso este miércoles un conjunto de medidas alternativas a las que ha planteado el gobierno para paliar el alza histórica de los combustibles.

Hasta ahora, el gobierno ha anunciado que la tarifa del transporte público permanecerá congelada hasta diciembre, un subsidio para los taxistas y colectiveros, así como uno para los transportistas escolares y un descenso en el precio de la parafina cuando aumente la demanda de ésta.

El jefe de bancada RN, Diego Schalper, informó que oficiaron a los ministerios de Hacienda y Energía para tener conocimiento del gasto promedio en combustibles en cada nivel socioeconómico, de manera de poder proponer medidas más precisas.

“Entendemos que hay razones técnicas para efectivamente hacer ciertas decisiones, pero al mismo tiempo tenemos que tener la empatía, la capacidad de llegar a las distintas familias y representar a las realidades”, sostuvo.

Las propuestas

Entre las medidas propuestas se encuentra la evaluación de reponer el Ingreso Familiar de Emergencia y considerar otros métodos de calefacción como el gas. “Si tenemos que hacer un aporte directo, al estilo del IFE, o hacer un subsidio cruzado a través de otro gasto, lo vamos a evaluar“, dijo.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), quien previamente sostuvo que este ajuste “pudo haber sido más parcelado”, llamó al Ejecutivo a tener en consideración el efecto rebote que tendrá esta alza en el gas. “Le pedimos desde este hemiciclo al Gobierno de José Antonio Kast, nuestro Gobierno, que explore esa situación que van a vivir las familias en muy corto plazo, porque no se ocupa sólo para la calefacción, sino también para cocinar. También le pedimos que explore el teletrabajo, sobre todo en el sistema público, para que la persona no tenga que estar desplazándose”, dijo.

A su vez, el el subjefe de bancada e integrante de la Comisión de Economía, Eduardo Durán, propuso al Ejecutivo que “evalúe la ampliación del subsidio eléctrico que hoy día alcanza al 40% del Registro Social de Hogares, para que alcance también a los sectores medios durante este invierno”.

La tensión previa de RN con el Ejecutivo

Durante el comité político ampliado del lunes, trascendió que el presidente José Antonio Kast hizo un llamado de atención a Diego Schalper. En la misma cita, el mandatario manifestó su preocupación por las críticas que habían surgido con anterioridad desde el oficialismo, especialmente en RN.

El fin de semana pasado, por ejemplo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), dijo a The Clinic que “colaborar no es sinónimo de seguirle el amén en todo” al Ejecutivo y proyectó que Kast moderará sus posturas con el tiempo.

Schalper fue crítico el domingo en diálogo con Canal 13 del límite que propuso el gobierno a la gratuidad y recomendó a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini (IND), que fuera “más vehemente” para hacer frente a la coyuntura.