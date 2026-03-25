Las medidas que alcaldes proponen al Gobierno ante alza de bencinas

Un grupo de alcaldes de RM llegaron a La Moneda para entregar una carta al Gobierno en rechazo al alza de los combustibles.

Este miércoles, un grupo de 26 alcaldes de oposición de la Región Metropolitana (RM) arribó al Palacio de La Moneda para entregar una carta al Gobierno, con el fin de manifestar su rechazo al alza del precio de las bencinas.

En la misiva dirigida al presidente José Antonio Kast, se expone que “ante el alza sostenida y desmedida en el precio de los combustibles, las alcaldesas y alcaldes progresistas de Chile, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por sus efectos en la vida cotidiana de millones de personas y en el funcionamiento de nuestros municipios”.

A lo que añade: “El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal”.

Las autoridades comunales aseguraron que “la crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen“, señalando que “Chile enfrenta desafíos importantes, y estos requieren respuestas que otorguen certezas, protección y equidad. Las emergencias demandan un Estado presente, que priorice el bienestar de la mayoría y que resguarde especialmente a quienes se encuentran en situaciones más frágiles”.

Las medidas que los alcaldes piden al Gobierno de José Antonio Kast

Frente al complejo escenario producto del alza en las bencinas, los alcaldes proponen:

Suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal , como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas.

, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas. Fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias.

para proteger a las familias. Establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, evitando alzas en tarifas. Considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos.

y a los sistemas locales, evitando alzas en tarifas. Considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos. Políticas de compensación a los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos como recolección de basura, patrullajes, entre otros.

Las autoridades que firmaron la carta son:

Marcela Chamorro (Alhué).

Mauro Tamayo (Cerro Navia).

Manuel Zúñiga (El Bosque).

Zandra Maulen, (El Monte).

Felipe Muñoz, (Estación Central).

Joel Olmos (La Cisterna).

Claudia Pizarro (La Pintana).

Jonathan Opazo (Lampa).

Javiera Reyes (Lo Espejo).

Maximiliano Ríos (Lo Prado).

Tomás Vodanovic (Maipú).

Felipe Muñoz (Padre Hurtado).

Miguel Concha (Peñalolén).

Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda).

Jaime Escudero (Pirque).

Matías Toledo (Puente Alto).

Italo Bravo (Pudahuel).

Paulina Bobadilla (Quilicura).

Karina Delfino (Quinta Normal).

Fares Jadue (Recoleta).

Claudio Castro (Renca).

Christopher White (San Bernardo).

Cristóbal Labra (San Joaquín).

Roberto Pérez (San José de Maipo).

Gustavo Toro (San Ramón).

Sebastian Rosas (Talagante).