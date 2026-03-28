Iván Moreira al rescate de Sedini: “No estemos buscando errores cuando recién llevamos 15 días de Gobierno”

El senador UDI pidió dar “un tiempo razonable” para que el Gobierno, y en especial la vocera, “se instale”.

AGENCIA UNO

El senador Iván Moreira (UDI) se cuadró con la postura de su partido y salió en defensa de Mara Sedini, quien ha enfrentado críticas transversales por su labor de vocera, tras la decisión del Gobierno de no valerse del MEPCO para frenar el bencinazo de los combustibles.

El vicepresidente de la Cámara Alta instó a los partidos oficialistas a emitir sus cuestionamientos al Ejecutivo de forma privada y dando un margen para que finalice la instalación de la actual administración.

“Todo gobierno, a 15 días de haber asumido, a mí me parecer, hay que darle un tiempo razonable para que se instale. Cada ministerio tiene una dinámica distinta y los problemas no se van a solucionar. Lo que sí tenemos que solucionar, en primer lugar, es que los partidos de gobierno tienen que ordenarse y cuando hayan críticas se hacen en privado”, declaró Moreira.

El senador Moreira puntualizó que “no puede ser que haya un comité político, donde el presidente pide unidad, y después de esa reunión continúen las críticas públicamente”.

En esta línea, defendió la labor desarrollada por Mara Sedini, indicando que “hay más fuego amigo, en algunos casos bastante exagerado. La ministra Sedini se está instalando en un ministerio bastante complicando, por lo que antes de estar criticando debiéramos ayudarla para que haga un buen papel”.

“El presidente la nombró como ministra porque tiene capacidades, no estemos buscando errores comunicacionales cuando recién llevamos 15 días de gobierno, que recién se está instalando. Tiene que haber un tiempo razonable para asumir lo que significa gobernar o lo que significa ser vocera de gobierno”, sentenció.