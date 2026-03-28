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La férrea defensa de Republicanos a Mara Sedini: “A diferencia de Vallejo, no se esconde en los temas difíciles”

Consultado sobre el uso del término “Estado en quiebra”, el diputado Benjamín Moreno descartó que fuera un error comunicacional de Palacio.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Los últimos días han sido difíciles para la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien ha sido blanco de críticas por parte de todo el espectro político por sus vacilaciones a la hora de comunicar la postura del Ejecutivo en temas tan álgidos como el alza de los combustibles.

Ante esto, ya han surgido voces que han propuesto un cambio de aires en la Segegob, donde nombres como Cecilia Pérez o Ena von Baer aparecen en el horizonte para volver a La Moneda.

Frente a este escenario, la bancada de diputados de Republicanos, a través de su presidente Benjamín Moreno, salió a defender la labor de Mara Sedini en Palacio, comparándola con su antecesora, Camila Vallejo.

“Es una gran vocera, se la está tratando de juzgar con una vara con la cual no han juzgado a otros voceros. A diferencia de Camila Vallejo, ella no se esconde en los temas difíciles y no deja al resto que salga para adelante”, declaró Moreno a CNN Chile.

El legislador republicano aseveró que “de cada diez parlamentarios o periodistas, nueve no se han leído la ley del MEPCO”, por lo que Sedini ha debido “dar la cara” para explicar las medidas tomadas por el Gobierno.

Consultado sobre el uso del término “Estado en quiebra”, el diputado Benjamín Moreno descartó que fuera un error comunicacional de Palacio.

“Lo que se quiere comunicar son ciertas realidades que son datos objetivos. Cuando la deuda la tienes cuarenta mil millones de dólares más alta que hace cuatro años, tu situación fiscal está muchísimo más deteriorada”, indicó el parlamentario.

Moreno le bajó el perfil a los cuestionamientos de los economistas de todos los sectores por el término: “Es un tema comunicacional de tratar de transmitir de manera sencilla a la ciudadanía una situación que es delicada“.

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