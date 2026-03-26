UDI sale a defender a Mara Sedini tras críticas de RN: acusa “desorden interno” y “falta de unidad”

“Cuando desde el propio sector se opta por la crítica pública o el silencio, lo único que se logra es debilitar al Ejecutivo”, cuestionaron desde la bancada gremialista.

La bancada de diputados UDI manifestó su respaldo a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, tras los cuestionamientos que surgieron desde el oficialismo producto de la publicación de “Estado en quiebra” de su ministerio, y junto con ello, realizaron un llamado a la unidad del sector.

Lo anterior, luego de las críticas que emitieron militantes de Renovación Nacional (RN) a su labor, la cual ha estado marcada por el intento de explicar y contener repercusiones por el alza de los combustibles.

“Manifestamos nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano”, expusieron desde la bancada gremialista.

“Este escenario no solo resulta injustificado, sino que evidencia un preocupante desorden interno y una falta de sentido de unidad y conducción política que nuestro sector no puede permitirse”, aseguraron los legisladores.

El blindaje de la UDI a la ministra Mara Sedini

Siguiendo en esa línea, sostuvieron que la secretaria de Estado “ha estado cumpliendo su labor en un contexto complejo, con avances que son evidentes, siempre perfectibles por parte de todas las autoridades de gobierno”. No obstante, “cuando desde el propio sector se opta por la crítica pública o el silencio, lo único que se logra es debilitar al Ejecutivo y facilitar el trabajo de una oposición que ha demostrado no tener límites en sus ataques”.

Tras ello, aseveraron que “nadie va a defender gestiones ineficientes, pero este no es el caso. Por el contrario, lo que estamos haciendo es entregar municiones innecesarias para que se intente erosionar al Gobierno del Presidente Kast, afectando su capacidad de conducción y dañando la confianza ciudadana”.

En este sentido, la bancada de la UDI expuso que son partidarios de la crítica constructiva, la cual se debe hacer con “responsabilidad, fundamentos y, sobre todo, en los espacios adecuados”. Lo anterior, debido a que “exponer públicamente las diferencias internas sólo contribuye a profundizar divisiones y a debilitar un proyecto político que requiere cohesión para enfrentar los desafíos del país, especialmente dado el actual escenario que vivimos”.

Para cerrar, los parlamentarios señalaron que “criticar con el ánimo de figurar o guardar silencio para evitar costos personales puede ser fácil, pero no es lo que Chile necesita ni lo que esperan quienes confiaron en nosotros”.