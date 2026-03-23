Los millonarios recortes presupuestarios a Carabineros y la PDI que aplicará La Moneda

Ante estos anuncios, parlamentarios oficialistas acusaron “falta de consecuencia” del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

AGENCIA UNO

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública, y el subsecretario Andrés Jouannet dieron a conocer los recortes presupuestarios que afectarán a los programas de la cartera, Carabineros y la PDI, siguiendo el mandato del Ministerio de Hacienda.

Según precisaron las autoridades, el Plan Calle Sin Violencia y el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado verán un recorte de 583 millones de pesos, consignó radio Cooperativa.

En el caso de Carabineros, Jouannet detalló que “se va a reducir en gasto de personal 11.000 millones de pesos. Bienes y servicios de consumo de Carabineros, la rebaja propuesta es de 4.700 millones de pesos, lo que impactará directamente en el desarrollo operacional habitual, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos”.

“Respecto de vehículos, Carabineros también nos ha propuesto una rebaja que afectará directamente la ejecución, naturalmente, del Plan contra el Crimen Organizado”, agregó.

El subsecretario de Seguridad indicó que, respecto a la PDI, “la disminución será de 16.669 millones de pesos. En gasto en personal, habrá una disminución de 13.266 millones asociados a viáticos, asociado a implementación de operaciones en el paso fronterizo Cardenal Samoré, pero no va a afectar a la dotación”.

Ante estos anuncios, diputados oficialistas, como Enrique Bassaletti acusó “falta de consecuencia” del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

El legislador (IND-REP) puntualizó que presentará una solicitud “para dejar fuera a las policías de esta reducción, porque siento que hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quién se le quiere disminuir el presupuesto”.

En tanto, Gloria Naveillan (PNL) cuestionó estos recortes: “¿De qué manera podemos garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones?”.

“Por ejemplo, en La Araucanía tengo súper claro que más de la mitad de los vehículos no andan o no funcionan. Y si estamos rebajando lo que es para mantener los vehículos, malamente vamos a poder tener más vehículos en la calle”, aseveró la diputada.