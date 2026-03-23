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Los millonarios recortes presupuestarios a Carabineros y la PDI que aplicará La Moneda

Ante estos anuncios, parlamentarios oficialistas acusaron “falta de consecuencia” del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública, y el subsecretario Andrés Jouannet dieron a conocer los recortes presupuestarios que afectarán a los programas de la cartera, Carabineros y la PDI, siguiendo el mandato del Ministerio de Hacienda.

Según precisaron las autoridades, el Plan Calle Sin Violencia y el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado verán un recorte de 583 millones de pesos, consignó radio Cooperativa.

En el caso de Carabineros, Jouannet detalló que “se va a reducir en gasto de personal 11.000 millones de pesos. Bienes y servicios de consumo de Carabineros, la rebaja propuesta es de 4.700 millones de pesos, lo que impactará directamente en el desarrollo operacional habitual, tales como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos”.

“Respecto de vehículos, Carabineros también nos ha propuesto una rebaja que afectará directamente la ejecución, naturalmente, del Plan contra el Crimen Organizado”, agregó.

El subsecretario de Seguridad indicó que, respecto a la PDI, “la disminución será de 16.669 millones de pesos. En gasto en personal, habrá una disminución de 13.266 millones asociados a viáticos, asociado a implementación de operaciones en el paso fronterizo Cardenal Samoré, pero no va a afectar a la dotación”.

Ante estos anuncios, diputados oficialistas, como Enrique Bassaletti acusó “falta de consecuencia” del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

El legislador (IND-REP) puntualizó que presentará una solicitud “para dejar fuera a las policías de esta reducción, porque siento que hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quién se le quiere disminuir el presupuesto”.

En tanto, Gloria Naveillan (PNL) cuestionó estos recortes: “¿De qué manera podemos garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones?”.

“Por ejemplo, en La Araucanía tengo súper claro que más de la mitad de los vehículos no andan o no funcionan. Y si estamos rebajando lo que es para mantener los vehículos, malamente vamos a poder tener más vehículos en la calle”, aseveró la diputada.

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