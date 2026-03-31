“Boric dejó US$3.617 millones”: Manouchehri y Cicardini acorralan a Quiroz con cifras oficiales de Dipres sobre la caja fiscal

Ambos legisladores aseguran que, al finalizar la administración anterior, sí había dinero disponible en las arcas del Estado.

AGENCIA UNO.

Un informe, preparado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en conjunto con el Banco Central, fue utilizado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS) para cuestionar la versión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz respecto a los “Activos Consolidados del Tesoro Público” o caja fiscal.

Ambos aseguran que, al finalizar la administración anterior, sí había dinero disponible en las arcas del Estado.

A través de la red social X, la senadora afirmó que, según el informe oficial, el gobierno de Gabriel Boric dejó más de 3.600 millones de dólares en caja a fines de febrero. En su mensaje, cuestionó directamente al ministro y lo acusó de faltar a la verdad.

“El gobierno de Kast dice que la caja está vacía. El reporte oficial de DIPRES publicado HOY dice que el gobierno Boric dejó una caja de US$3.617 millones al cierre de febrero. Los datos son públicos. La mentira, también. Qué dice ahora el Ministro Quiroz?”, escribió la senadora PS.

Por su parte, el diputado Manouchehri relacionó estas cifras con el alza en el precio de los combustibles. Señaló que el ministro justificó ese aumento diciendo que no había dinero disponible, pero que el informe mostraría lo contrario. Por eso, pidió una explicación clara sobre la situación real de las finanzas públicas.

“El ministro Quiroz justificó el bencinazo diciendo que no había caja fiscal. Pero el reporte oficial de la DIPRES hoy muestra que el Tesoro Público mantenía activos por 3.600 millones de dólares.

Chile merece una explicación seria. ¿Cuál es la verdad, ministro?“, señaló.

En cuanto al informe, este indica que, al 28 de febrero de 2026, el Estado tenía activos totales por cerca de 18.920 millones de dólares. Dentro de ese monto, había aproximadamente 3.617 millones de dólares disponibles como “caja”, es decir, dinero que se usa para cubrir gastos habituales del Estado.

El documento también detalla que, al 28 de febrero, de los recursos correspondientes a los OATP, unos US$777,58 millones estaban invertidos en activos en moneda extranjera, mientras que US$2.840,07 millones se encontraban en instrumentos en pesos chilenos, como inversiones del Banco Central, acuerdos financieros y fondos mutuos.

Además, junto con los OATP, el reporte informa sobre otros fondos del Estado. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) alcanzó un monto de US$3.944,20 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) llegó a US$10.327,67 millones. En tanto, el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (FAR) registró un total de US$694,54 millones.