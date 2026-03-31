El día en que Piñera le propuso a Bachelet liderar la ONU: “Yo te propongo”

Michelle Bachelet recordó que el expresidente la instó a postular a la Secretaría General de la ONU. Respecto a su candidatura, mencionó que “vamos a seguir adelante”, a pesar de que Kast le cerró las puertas.

La expresidenta Michelle Bachelet reveló un desconocido episodio con el fallecido exmandatario Sebastián Piñera, señalando que apoyaba e incluso le propuso impulsar su candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), a diferencia del actual Gobierno, que retiró el apoyo estatal a su campaña.

La exjefa de Estado reapareció públicamente luego de que la administración de Kast le cerrara las puertas, y lo hizo participando en un foro en la Universidad de Valparaíso.

En este marco, Bachelet recordó una conversación que tuvo con Piñera, donde él se comprometió a apoyarla para liderar la ONU. “Quiero contarles una anécdota que poca gente sabe. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, dirigiendo una agencia, venía a Chile a ver a mi familia para Pascua y Año Nuevo. Y cuando yo venía, el Presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas“, comenzó diciendo.

Tras ello, comentó que en una de estas reuniones, el exmandatario le planteó: “Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?. Yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general”.

Ante esto, la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó: “Le dije (a Piñera) no, de ninguna manera; pero insistió: Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo“.

Para cerrar, y a pesar de que el Gobierno de Kast le negó su respaldo, Michelle Bachelet ratificó su determinación de continuar con este objetivo.

“Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero que de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por (ser) la primera mujer secretaria general (de la ONU)“, sentenció.