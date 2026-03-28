Lula reafirma apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU: “Cuenta con una sólida trayectoria para el puesto”

Las palabras de Lula se suman a las de su par de México, Claudia Sheinbaum, quien recalcó que seguirán adelante con la postulación de la ex presidenta de Chile.

AGENCIA UNO

Lula da Silva, presidente de Brasil, reafirmó el apoyo de su país y México a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, tras el rechazo expresado por el Gobierno de José Antonio Kast.

A través de sus redes sociales, el mandatario precisó que “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU”.

Lula dejó en claro que “Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres”.

“Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”, puntualizó el jefe de Estado.

Las palabras de Lula se suman a las de su par de México, Claudia Sheinbaum, quien recalcó que seguirán adelante con la postulación de la ex presidenta de Chile.

“Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, expresó la gobernante.