Ministro Rabat confirma continuidad de Plan Nacional de Búsqueda y explica el cambio en jefaturas

El ministro de Justicia detalló que la salida se debe a que son “cargos de confianza”, y por otro lado, abordó los indultos presidenciales, señalando que existen 20 solicitudes.

AGENCIA UNO.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió a la decisión de descabezar la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado explicó la salida de tres funcionarias, señalando que corresponden a “cargos de confianza”. “Una vez que hemos llegado al Ministerio, han ido cambiando distintas jefaturas. Nosotros hoy tenemos una jefatura nueva en la división jurídica, judicial, de presupuesto, también en el área de reinserción”, expuso.

En este marco, Rabat confirmó que “el Plan de Búsqueda va a seguir adelante, eso no se ha cambiado. Con los mismos criterios”.

Ministro Rabat explica el cambio de jefaturas y confirma continuidad del Plan Nacional de Búsqueda

Sobre las razones por las que se desvinculó a las funcionarias, pese a que el plan seguirá su curso, el titular de Justicia comentó que “tiene que ser gente de nuestra confianza (…) es dar una señal de continuidad con el Plan Nacional de Búsqueda”.

A lo que agregó: “El Presidente de la República y este ministro, desde que estoy en el cargo, hemos dado señales bastante claras de eso. Insisto, en el pleno de la Corte de Apelaciones del día lunes, le manifesté a todos los ministros, la ministra Plaza y ministra Aguilar, que está a cargo del tema de las adopciones irregulares; que tenían el compromiso del ministerio de colaborar en todo lo que estuviera en nuestra parte“.

Por otro lado, el ministro Rabat abordó los dichos del presidente Kast respecto a los indultos, luego de que confirmara que iba a usar esa facultad para posteriormente modificarla.

“Lo que está detrás de ello es que hoy día hay una legislación que evidentemente está vigente. Existen aproximadamente 20 solicitudes de indulto presentadas durante los últimos años que están pendientes de resolverse y eso hay que abordarlo con la legislación actual”, expresó.

Siguiendo en esa línea, explicó que de esas 20, solo cinco o seis solicitudes se realizaron después del cambio de mando. “Otra cosa distinta, ya es una cuestión de orden político, algo que se puede modificar, es cómo se ejerce esa facultad hacia adelante”, recalcó.

Para cerrar, el secretario de Estado aseveró que se encuentra analizando dos solicitudes de indulto, y que “los expedientes son bastante voluminosos”, asegurando que se allanará “al mérito de los antecedentes y lo que dispone la Constitución y la ley”.