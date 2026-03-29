Exministro de Justicia critica que se revoque la expropiación de Colonia Dignidad: “Es una bofetada a la memoria de las víctimas”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), se posicionó en contra del anuncio realizado por el ministro de Vivienda y Urbanismo (IND), de revocar la expropiación de Colonia Dignidad -hoy Villa Baviera- para declarar el recinto como sitio de memoria.

Fue en la cuenta pública de 2024 que el entonces presidente Gabriel Boric reivindicó al decisión como “un paso relevante para consagrar el lugar como un espacio de memoria y, así, desde el sur de Chile hasta Alemania le decimos, con una sola voz, al mundo: ¡Nunca más!”.

Sin embargo, en entrevista con La Tercera, el titular del Minvu justificó revocar la expropiación como una de las maneras de concretar el recorte del 3% en cada ministerio que ordenó Hacienda y debido a que el 97% del presupuesto de la cartera está comprometido por deudas de arrastre.

Otros dos proyectos, de hecho, tendrán el mismo destino: al expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y un tramo de la ciclovía del proyecto Nueva Alameda-Providencia. El ministro negó que dejar fuera estas iniciativas, especialmente Colonia Dignidad, responda al lineamiento ideológico del Gobierno. “Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”, justificó.

Gajardo tilda de “incomprensible” la decisión

Con todo, el exministro de Justicia cuestionó la decisión mediante su cuenta de X. “En la ex Colonia Dignidad se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas. Para resignificar ese lugar y transformarlo en un sitio de memoria y reflexión, distintos gobiernos han avanzado, primero declarándolo monumento nacional durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y programando su expropiación durante el Gobierno del Presidente Boric”, explicó.

“Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta. Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ex Colonia Dignidad”, criticó.