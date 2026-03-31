Ministerio de Justicia descabeza Plan Nacional de Búsqueda: desvinculadas acusan “razones políticas”

Pamela Zamora indicó que sus desvinculaciones eran esperables, tomando en cuenta los anuncios del Ejecutivo “en materia de indultos y de liberación de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Justicia anunció el descabezamiento del Plan Nacional de Búsqueda y del Programa de Derechos Humanos, con la salida de sus principales responsables de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por orden del subsecretario Pablo Mira.

El subsecretario Mira puntualizó que las involucradas eran funcionarias de “exclusiva confianza”; jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamora; la coordinadora del área de Archivo e Investigación Documental, Tamara Lagos; y Magdalena Garcés, coordinadora del área de Búsqueda y Trayectorias.

El funcionario del Ministerio de Justicia puntualizó que su salida se dio luego que no renunciaran tras la salida de Gabriel Boric de La Moneda, y al no concretarse, se les desvinculó.

“La subsecretaría ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos”, puntualizó la repartición en una declaración pública.

Desvinculadas acusan “desmantelamiento” del Programa Nacional de Búsqueda

Sin embargo, las involucradas respondieron y calificaron los dichos de Pablo Mira como “falsos”, además de asegurar que se trata de “un acto brutal de desmantelamiento” del Programa de Derechos Humanos y del Programa Nacional de Búsqueda.

Paulina Zamora, ahora ex jefa del Programa de Derechos Humanos, declaró que su salida no es casual, ya que “sin ir más lejos, el programa se encuentra a cargo de más de 450 causas judiciales actualmente activas por la determinación de las responsabilidades de las graves violaciones de los derechos humanos”.

En esta línea, dejó en claro que la medida “afecta e incide directamente en los familiares que en estos más de 50 años han estado buscando a sus familiares y hasta la fecha no habían tenido una colaboración ni tampoco una incidencia activa por parte del Ejecutivo”.

Zamora además puntualizó que no eran funcionarias de “excesiva confianza”, ya que en su caso llevaba más de 14 años en el Programa de Derechos Humanos, mientras Magdalena Garcés y Tamara Lagos fueron contratadas vía concurso público.

Tras dejar su cargo, Pamela Zamora indicó que sus desvinculaciones eran esperables, tomando en cuenta los anuncios del Ejecutivo “en materia de indultos y de liberación de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Es decir, es una decisión política que no tiene que ver con la confianza del cargo ni la capacidad de liderar un equipo”, sentenció.