El duro cruce entre Macaya (UDI) y Jara (PC) por la fallida captura del ex frentista Galvarino Apablaza

El senador calificó como una “mala coincidencia” que la ex candidata presidencial del Partido Comunista estuviera de visita en Argentina. “Lo tenía por alguien más responsable”, retrucó Jara.

La ex candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), respondió al senador Javier Macaya (UDI) luego de que insinuara un posible vinculo de ella con la fallida detención del Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

Fue este miércoles cuando la policía argentina acudió al domicilio del ex frentista para detenerlo y posteriormente hacer efectiva su extradición a Chile. Sin embargo, no fue encontrado y se mantiene prófugo.

Bajo este contexto, Macaya conversó con Radio Infinita e hizo hincapié en la coincidencia del viaje de Jara a Argentina con la frustrada detención de Apablaza.

En este sentido, comenzó diciendo que la fallida captura es “muy público y con malas coincidencias”, señalando que una de esas “extrañas” coincidencias tiene que ver con que “anduvo en Argentina Jeannette Jara visitando a Cristina Kirchner. Yo no estoy diciendo que esto haya significado alguna alerta diferente, pero fue muy público todo lo de Galvarino Apablaza, siempre, y particularmente la decisión de empujar la salida rápida”.

Por otro lado, el parlamentario se refirió a la postura que ha manifestado la izquierda ante la presunta fuga del acusado de asesinar a Guzmán. “Buscan minimizar, caricaturizar y generar este manto de impunidad, calificando que esto es una persecución ideológica”, sostuvo.

Sumado a ello, acusó que el Partido Comunista (PC) tiene la intención de desestabilizar y “hoy vemos un germen de una impunidad y de una minimización de estos tipos de cosas que hoy me parece grave”.

La respuesta de Jeannette Jara a Javier Macaya tras vincularla con Galvarino Apablaza

Luego de que emitiera estas palabras, Jeannette Jara usó sus redes sociales y respondió a las dudas que sembró Macaya por su viaje a Argentina: “¿Es en serio, senador Javier Macaya?”.

“A pesar de que tenemos pensamientos muy distintos, lo tenia por alguien más responsable”, añadió en su publicación en X, en la cual también citó la cuña del parlamentario.