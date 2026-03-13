Cristián Contreras se rebela contra Jiles en el PDG: “No sé por qué Franco Parisi la impuso si no representa el centro”

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) enfrenta su primera gran crisis a solo horas de haberse constituido oficialmente en la Cámara Baja.

AGENCIA UNO

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) enfrenta su primera gran crisis a solo horas de haberse constituido oficialmente en la Cámara Baja, en una polémica que enfrenta a Cristián Contreras y Pamela Jiles.

Todo se originó cuando se votó la composición de la mesa de la Corporación en el inicio del año legislativo, donde un acuerdo entre los partidos de oposición y el PDG le entregaba la presidencia a la ex panelista de farándula.

Sin embargo, esto no se respetó y Jiles perdió la testera ante Jorge Alessandri. Pero lo más insólito fue que Cristián Contreras – ex Dr. File- votó por su compañero de partido, Juan Marcelo Valenzuela.

En esta línea, Contreras lanzó una serie de críticas contra Pamela Jiles, dejando en claro que ella “no representaba al centro político”.

“Yo quiero dejarlo muy claro, nunca comprometí mi voto por Jiles. De hecho, en una conversación personal que tuvimos con el jefe de la bancada, con el presidente del partido, con una diputada, les dije que Jiles no representaba al centro político y ellos empecinados en imponerlo”, detalló el legislador a Emol.

Cristián Contreras extendió sus dardos al líder del PDG, Franco Parisi: “Yo no sé por qué Franco Parisi impuso a Pamela Jiles, que no representaba el centro político, porque nos puso en una situación muy incómoda”.

Junto con ello, acusó “falta de experiencia tremenda” al interior del PDG, apuntando a la negociación para conseguir que Pamela Jiles fuera la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que no se concretó.

“Ahora bien, se perdió la presidencia, no por mi voto, si yo voté por Juan Marcelo Valenzuela, que es el jefe de la bancada, sino que se perdió el voto, se perdió la presidencia, porque la negociación que hicieron ellos con la izquierda no se cumplió. Entonces también ahí hay una falta de experiencia tremenda”, disparó Cristián Contreras.

Pero Contreras reiteró sus palabras contra Pamela Jiles, aseverando que el PDG es un partido de centro, instando a la propia diputada y a Franco Parisi a transparentar sus intenciones al interior de la colectividad y su deseo de liderar la Cámara Baja.

“Eso habría que preguntarle también a Franco: por qué se empecinó tanto en llevar a ella como presidenta de la cámara. ¿Va a negociar con la derecha a decirle que pongan a Pamela Jiles a la derecha?”, argumentó.