Encuesta Criteria: aprobación y desaprobación al presidente Kast tuvieron nueva caída

El sondeo también reveló que la titular de Energía, Ximena Rincón, es la figura más reconocida del gabinete del mandatario.

La aprobación al presidente José Antonio Kast tuvo una nueva caída por segunda semana consecutiva y alcanzó a un 42%, de acuerdo con lo revelado por la encuesta Criteria dada a conocer este domingo.

La medición, que se realizó entre los días 31 de marzo y 2 de abril a través de un panel online, evidenció la baja de un punto respecto del sondeo anterior.

En cuanto a la desaprobación a la gestión del mandatario, también mostró una caída de un punto en relación a la encuesta previa, y se situó en un 46%.

Por otra parte, el 12% de los consultados manifestó que no tiene una posición definida sobre la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Sobre el manejo para enfrentar la “emergencia nacional” a la que aludieron las autoridades, el 38% consideró que el camino adoptado por el Ejecutivo es el correcto, mientras que el 43% evaluó que la estrategia es incorrecta“.

Los más reconocidos del gabinete de Kast, según Criteria

El sondeo de Criteria también reveló cuáles son las figuras más reconocidas del gabinete del presidente José Antonio Kast.

Según los resultados, la más conocida es la titular de Energía, Ximena Rincón (79%), seguida de la ministra de Deporte, Natalia Ducó (72%).

Más atrás se sitúan la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini (63%); el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (56%), y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (51%).

En cuanto a la aprobación ciudadana, la lidera la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot (58%), seguida por la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (54%), y el ministro de Cultura, Francisco Undurraga (53%).