Senador Macaya (UDI): “Quiero ver a más ministros en la calle, es importante que empiecen a desplegarse”

El senador UDI salió al paso de las críticas al gobierno de Kast, al que lleva menos de cuatro semanas en el poder, y pidió paciencia a sus aliados.

El senador Javier Macaya (UDI) defendió este domingo la gestión del gobierno de José Antonio Kast en sus primeras semanas de instalación y llamó a dar “el beneficio del entendimiento” a un equipo que lleva menos de cuatro semanas en funciones.

Sin embargo, el legislador no eludió los desafíos y lanzó una señal directa a los ministros sectoriales: deben salir a la calle.

“Quiero ver a más ministros en la calle, a los ministros de Desarrollo Social, Educación, Salud. Creo que es importante que empiecen a desplegarse para mostrar esa agenda y es parte de los desafíos que se tienen las próximas semanas”, afirmó Macaya en entrevista con Mesa Central.

Además, el parlamentario y expresidente de la UDI sostuvo que la instalación del Gobierno de José Antonio Kast se ha hecho más compleja debido al “estado” en que se recibió al Ejecutivo por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Cuando tú llevas poquito más de tres semanas, esto es como cuando tú llegas de arrendatario a una casa que está siendo utilizada por un inquilino previamente, por un dueño anterior, que la casa te la dejó con desperfectos, con goteras, con cuentas sin pagar”, señaló.

Bajo esa lógica, Macaya pidió no apresurarse en los juicios sobre la vocera de Gobierno, Mara Sedini u otros ministros.

“Se ha cuestionado a la vocera o que estos ministros allá o acá lo pudieran hacer mejor. De nuevo, son inquilinos que llevan un poquito menos de cuatro semanas en una casa que tenía varios desperfectos”, acotó.

En ese sentido, Macaya llamó a no apurarse en pedir resultados al nuevo Gobierno y afirmó que la gestión de Kast comenzará a notarse “en un plazo de 12 meses”.