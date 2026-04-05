Ley Uber: ex ministro Muñoz desmintió a De Grange y defendió el reglamento aprobado por la Contraloría

Según el titular de Transportes, el reglamento tiene restricciones que “se traducían en reducir entre un 80 y un 90% la oferta”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, criticó la decisión del actual titular de la cartera, Louis de Grange, de realizar cambios en el reglamento de la Ley Uber que ya fue aprobado por la Contraloría.

En la víspera, el actual secretario de Estado alertó que, de implementarse tal como fue aprobada, la normativa implicaría un aumento en las tarifas y en el desempleo.

Según De Grange, el reglamento “tiene una cantidad de restricciones que son absolutamente innecesarias, que se traducían en reducir entre un 80 y un 90% la oferta”.

El secretario de Estado argumentó a la vez que, de ser publicado tal cual estaba, “el desempleo podía aumentar de 8,3 a 9,3 por ciento“.

Muñoz desmintió a De Grange sobre reglamento de la Ley Uber

A través de una carta al director enviada a La Tercera, el ex ministro Juan Carlos Muñoz manifestó que De Grange “realizó varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad” sobre el reglamento de la Ley Uber.

Con el título “Las imprecisiones del ministro”, el ex titular de Transportes planteó que “con relación a la Ley Uber, no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas“.

“La ley —tal como ocurre con los taxis que es el sector que se buscaba equiparar— regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella“, argumentó.

A la vez, recalcó que “la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente —pueden alcanzar hasta los 10 años— sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen“.

Además, Muñoz abordó los cuestionamientos por la “permanencia de mi gabinete de confianza en el MTT”, y aseguró que “esto tampoco se condice con la realidad; todos presentaron su renuncia con la debida anticipación y hoy están fuera de la institución”.