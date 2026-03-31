Rau por salida de Carrasco del SernamEG en medio de tratamiento contra el cáncer: “Fue una decisión institucional”

El secretario de Estado recalcó que “no tengo más antecedentes de que haya una falta a la legislación”.

La solicitud de la renuncia a de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien actualmente enfrenta un tratamiento por cáncer de mama, generó una ola de reacciones en la sociedad civil y la escena política.

La petición del Gobierno fue blindada por el presidente José Antonio Kast, quien dijo que se enmarcaba en la responsabilidad que tienen con todos los chilenos.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, previamente comunicó que la salida se debe a una serie de deficiencias que se habrían detectado en su gestión, según informó Radio Biobío. La decisión fue criticada por exautoridades, como su antecesora Antonia Orellana y recalcaron que dicho cargo lo asumió en 2022 a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Ahora el ministro del Trabajo, Tomás Rau -quien participó esta mañana de un seminario del centro de estudios Clapes UC-, se refirió al tema.

“Nos hemos enterado de esa situación. La verdad es que eso está siendo llevado por las autoridades competentes y yo no tengo más antecedentes de que haya una falta a la legislación. Entiendo que fue una decisión institucional y no tengo más antecedentes que agregar“, dijo sobre la salida de Carrasco del SernamEG.

Revisión de las 40 horas

Rau, tras participar del seminario, se refirió a las expectativas que genera una eventual revisión del gobierno de José Antonio Kast a la ley que recorta la jornada laboral de las 40 horas. Previamente, en su arribo a Trabajo, el secretario de Estado manifestó que había algunos aspectos de la aplicación de esta normativa que podrían ser revisados, generando inquietud en algunos sectores.

El titular de la cartera aseguró que ante el reciente nombramiento del director del trabajo, David Oddó, esperan tener definiciones en el corto plazo. “Probablemente la próxima semana ya tengamos novedad al respecto“, comentó.