¿Fin de la luna de miel?: desaprobación de Kast superó el apoyo a su gestión antes de que el mismo fenómeno golpeara a Boric en 2022

El rechazo a la gestión de Boric superó los índices de respaldo en su séptima semana de gobierno.

A mediados de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabiel Boric llevaba un mes instalado en La Moneda, se hacía eco de la caída en su aprobación.

Al inicio de su periodo presidencial, Boric registraba un 50% de aprobación y un 20% de rechazo, según Cadem. A mediados de abril, la misma encuesta mostraba un 44% de aprobación versus un 41% de desaprobación.

De esa manera, Boric se convertía en el mandatario con la caída más abrupta en su popularidad desde el retorno a la democracia, según apuntaba Bloomberg. Vale decir, una breve luna de miel, como se le denomina al periodo en el que, recién llegados al poder, los presidentes gozan de más popularidad.

Una semana después, en la cuarta semana de abril -la séptima de su periodo- la caída se acentuó y la desaprobación superó por primera vez la aprobación: un 53% no aprobaba su gestión versus un 36% que sí lo hacía, de acuerdo con Cadem. Esta última cifra, de hecho, lo acompañaría con leves variaciones al alza y a la baja durante casi todo su gobierno.

Por entonces, algunos sucesos había golpeado al Ejecutivo: la fallida visita de la ministra del Interior Izkia Siches a Temucuicui, la crisis migratoria en el norte y especialmente, el rechazo del gobierno al quinto proyecto de retiro de fondos de pensiones, que gozaba de popularidad en la ciudadanía, y que finalmente no prosperó.

El declive de Kast por el bencinazo

En el caso del presidente José Antonio Kast, llegó a La Moneda con un 57% de respaldo según Cadem y un 59%, de acuerdo a cifras de Panel Ciudadano UDD.

Sin embargo, este miércoles estos dos sondeos de opinión registraron una abrupta caída en los índices de popularidad del mandatario y por primera vez su desaprobación superó a su respaldo. Uno de los principales motivos que aparece tras este descenso es el alza en los combustibles que el gobierno anunció el lunes por la noche, y que desde este jueves encarecerá en un 32 % el precio de la bencina y el del diésel en un 62 %.

En Cadem, la aprobación de Kast cayó a 47% (un descenso de 4 puntos) y su desaprobación subió a un 49% (+7 puntos). Panel Ciudadano, en tanto, registra variaciones más acentuadas: su desaprobación subió 30 puntos (48%) desde el 13 de marzo y su respaldo decreció 17 puntos (42%).

¿Fin de la luna de miel?

Ante esta caída, analistas han augurado que el fin de la luna de miel de Kast está cerca. En conversación con El Líbero, Pepe Auth apuntó, antes de que el Ejecutivo oficializara el asunto de los combustibles, que “el gobierno de Kast corre el riesgo de que su luna de miel sea tan corta como la del gobierno anterior”.

Consultado por esta hipótesis, el gerente general de Panel Ciudadano, Juan Pablo Lavín advierte: “No estoy tan seguro con el concepto de luna de miel sea el correcto, porque al final esa expresión supone como una especie de enamoramiento inicial. Y en este caso, más que un enamoramiento, lo que hubo es una mayoría del país convencida de que Chile estaba en una situación de emergencia y que las cosas tenían que hacerse de otra manera, de forma distinta”.

“De cierta manera es una respuesta también pragmática de la misma opinión pública, porque en la encuesta nosotros medimos a quién responsabiliza por la crisis y claramente responsabilizan al shock externo, a la guerra en Irán. Pero igual el castigo político aparece y le cobra al gobierno con el mismo pragmatismo con el que lo eligió“, añade.

De todas maneras, Lavín reconoce que si lo que marca el fin de la luna de miel es cuando la desaprobación supera a la aprobación, estamos ante ese escenario. Sin embargo, reitera “si bien (la aprobación) bajó rápidamente por el alza de bencinas, puede volver a subir sobre la desaprobación y no sería sorpresa. En eso es distinto al caso de Boric, que se sostenía en una adhesión más emocional”.