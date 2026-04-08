Los entretelones de la gira de Kast y la UDI en Argentina para concretar la extradición de Apablaza

En las reuniones sostenidas en Buenos Aires, incluido el diálogo Kast-Milei, el gobierno argentino transmitió a la delegación chilena tener la certeza de que Apablaza se mantiene en su territorio y comprometió diversas gestiones para lograr su captura.

El miércoles 1 de abril, el día en que se cumplían 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la directiva de la UDI llegó a La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast.

La coincidencia de fechas no era menor: ese mismo día había trascendido que Galvarino Apablaza —el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) acusado como autor intelectual del crimen— no había sido encontrado en su domicilio en la localidad de Moreno cuando la policía argentina fue a detenerlo. El proceso judicial que durante 22 años había buscado su extradición volvía a fracasar, y esta vez por pocas horas.

En esa reunión en La Moneda, Kast extendió una invitación directa a Juan Antonio Coloma, secretario general del partido, para que se sumara a su gira a Argentina, que comenzaría ese mismo fin de semana.

El objetivo era doble: que el partido fundado por Guzmán tuviera presencia directa en las gestiones, y que Coloma pudiera reunirse con los abogados y recabar información de primera fuente sobre el estado del caso. “Para el Presidente este es un tema prioritario”, sintetizó el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, al salir del encuentro.

La urgencia del caso no era solo política. Para Kast, la captura de Apablaza tiene un peso que va más allá de la agenda de gobierno: el mandatario fue discípulo de Jaime Guzmán en la época en que se fundó el movimiento gremialista en la UC. La extradición del exfrentista fue una de sus promesas de campaña.

El domingo 5 de abril, Kast despegó hacia Buenos Aires con una delegación de cinco personas: el canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y Coloma, en representación de la UDI.

Antes de abordar el mandatario fue directo: “El señor Apablaza hoy día es un prófugo de la justicia. Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”.

Al llegar a Buenos Aires, las reuniones se desarrollaron en múltiples frentes de manera simultánea. La cita más relevante fue el encuentro bilateral en la Casa Rosada: el presidente Kast se reunió en privado con Javier Milei, donde, según relata Coloma a EL DÍNAMO, se obtuvo un compromiso explícito del Ejecutivo argentino.

“Nos señalaron que tienen la certeza de que Apablaza se encuentra en Argentina y si es así, esperamos que pueda ser detenido lo antes posible para ser extraditado y juzgado en nuestro país”, sostiene el secretario general de la UDI.

En esa línea, el gobierno trasandino se comprometió con las autoridades chilenas a desplegar todos los recursos disponibles para lograr la detención de Apablaza.

Una de las medidas acordadas fue la recompensa económica publicada durante el fin de semana, la cual Coloma describió como “bastante inédita en Argentina, sobre todo por el monto”. Se trata de 20 millones de pesos argentinos para quienes entreguen información que permita ubicar y detener al exfrentista.

El tema también fue abordado por las delegaciones de ambos países. Por el lado argentino, estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

En esa mesa ampliada, la ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert, se reunió directamente con su par argentina, Alejandra Monteoliva, instancia en que se acordó entablar un canal entre ambos países para la coordinación policial y agilizar la entrega de información en torno al caso del exfrentista.

Tras la serie de reuniones, el canciller chileno agradeció formalmente “los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina respecto del proceso de extradición de Galvarino Apablaza”.