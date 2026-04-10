“Ley Steinert”: la propuesta para limitar paso inmediato de fiscales a cargos políticos de confianza

La intención de los parlamentarios es evitar que se repita lo ocurrido con Trinidad Steinert, quien dio el salto de la Fiscalía Regional de Tarapacá al Ministerio de Seguridad Pública.

AGENCIA UNO

Un grupo de senadores de diversas bancadas de oposición presentó un proyecto de reforma constitucional, llamada Ley Steinert, para evitar que integrantes del Ministerio Público, especialmente fiscales, den el salto inmediato a cargos políticos de confianza.

Los senadores Gastón Saavedra y Fidel Espinoza (PS), Daniel Núñez (PC) y Alejandra Sepúlveda (IND) detallaron que la propuesta fija un periodo de inhabilidad de dos años para que ex persecusores puedan ser nombrados ministros, subsecretarios, seremis o delegados presidenciales.

Esto, ya que este tipo de nombramientos podría ser visto por los fiscales como “un premio” por tomar determinadas decisiones en investigaciones penales, especialmente cuando estén involucrados personas vinculadas al mundo político.

La intención de los parlamentarios es evitar que se repita lo ocurrido con Trinidad Steinert, quien dio el salto de la Fiscalía Regional de Tarapacá al Ministerio de Seguridad Pública, en medio de críticas al manejo de ciertas indagatorias, a lo que se sumó la salida de la ex jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

El senador Gastón Saavedra declaró a radio Biobío que lo que se busca es “garantizarles a los chilenos y chilenas que su proceder será con buenas prácticas y, al mismo tiempo, en términos independientes” y evitar “que exista un manto de dudas respecto de su proceder”.

Ante esta situación, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, planteó que “los fiscales somos servidores públicos, entonces si se valora la experiencia y poder aportar, yo creo que eso es lo que se tiene que tener en consideración. Este es un proyecto que está partiendo y vamos a ver cuáles son los planteamientos y qué es lo que se discute en el Congreso”.