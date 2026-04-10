Partido Socialista y PC descartan participación de militantes en agresión a ministra Lincolao: “No estuvieron involucrados”

Las primeras diligencias han dado cuenta de ciertos sujetos de interés, entre los que se encuentran dirigentes estudiantiles estarían vinculados a las juventudes socialistas y al PC

AGENCIA UNO

El Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC) salieron a descartar que estudiantes vinculados a sus colectividades estuvieran involucrados en la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral.

Esto, luego que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, junto a la Fiscalía Regional de Los Ríos, quedaran a cargo de las indagatorias para dar con los responsables del hecho.

Las primeras diligencias han dado cuenta de ciertos sujetos de interés, entre los que se encuentran dirigentes estudiantiles que, según consignó El Mercurio en base a antecedentes policiales, estarían vinculados a las juventudes socialistas y al PC.

Entre estos sujetos de interés está M.M.R., ex dirigenta estudiantil de la carrera de Antropología de la Universidad Austral, que según la PDI, sería cercana al Partido Comunista. A ella se suma M.R.C., a quien se le vincularía con las Juventudes PS, y con participación en diversas marchas.

Ante estos antecedentes, la diputada Lorena Pizarro (PC) cuestionó que “es gravísimo que se intente criminalizar -tal como en la dictadura- al Partido Comunista, que ha tenido un comportamiento absolutamente democrático a lo largo de toda su historia. Las protestas se dan espontáneamente, expresan el descontento con respecto a la autoridad, ¡y vaya que hay razones hoy! En las manifestaciones participa todo tipo de gente y ellos lo saben”.

Una postura similar mostró Marcos Ilabaca (PS), que dejó en claro que “varios de los jóvenes dirigentes son militantes del Partido Socialista, pero ellos no estuvieron involucrados en ningún acto de violencia. Ellos se manifestaron respecto a las políticas que han estado dañando a los estudiantes. Conversaron con la ministra y luego de haber desarrollado ese diálogo se retiraron en conjunto con la gran mayoría de los estudiantes que estaban protestando”.

“No podemos criminalizar a los dirigentes estudiantiles que en el uso legítimo de su ejercicio a la protesta desarrollen este tipo de actividades. Esto no implica amparar a los violentistas, pero niego categóricamente que los dirigentes militantes del Partido Socialista o de la Juventud Socialista hayan estado involucrados en hechos de violencia”, sentenció.