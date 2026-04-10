“Él matará a todos”: la amenaza de ataque que obligó a Universidad Austral a suspender clases

Esta medida se adoptó tras el hallazgo de un papel con amenazas en el mismo campus en que fue agredida la ministra Ximena Lincolao.

La Universidad Austral de Chile (UACh) continúa en el centro de la polémica luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y ahora, anunció la suspensión de las clases durante esta tarde para todo el campus Isla Teja de Valdivia.

Por medio de un comunicado, en la casa de estudios informaron la suspensión de “las actividades lectivas de las y los estudiantes de pregrado y postgrado”, a partir de las 13:00 horas de este viernes.

De acuerdo al documento firmado por la vicerrectora Alejandra Zúñiga, esta medida tiene el “fin de resguardar la integridad de las y los estudiantes y de la comunidad universitaria“, tras amenazas al interior del campus.

Esto, a raíz que en la mañana de encontró un papel en el baño del campus de la Universidad Austral con una amenaza que señala: “NO VENGAS HOY 10/04 EN LA TARDE. ÉL MATARÁ A TODOS. SÁLVATE”.

Dicha amenaza ocurre en medio del incremento de violencia en los establecimientos educacionales, tanto en colegios como en universidades.