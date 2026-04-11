Ministro García Ruminot a un mes de la administración Kast: “Estamos construyendo un gobierno de unidad nacional”

A un mes del nuevo gobierno, el Ejecutivo defendió medidas económicas complejas como el alza de los combustibles, atribuyéndolas a factores internacionales, y reafirmó su foco en el crecimiento, la creación de empleo y la construcción de acuerdos políticos.

AGENCIA UNO.

A un mes de la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, realizó un balance de su gestión, destacando avances en materia económica y legislativa, pero también reconociendo el impacto de decisiones complejas como el alza en el precio de los combustibles.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó el inicio de la administración señalando que el Ejecutivo ha debido enfrentar un escenario internacional adverso desde sus primeros días. “Asumimos y a los pocos días comenzamos a sentir con fuerza las consecuencias de la guerra”, afirmó, apuntando al conflicto en Medio Oriente como un factor clave en el aumento del precio del petróleo.

En ese contexto, defendió la decisión de subir el valor de los combustibles, medida que ha generado costos políticos para el Gobierno. “Tuvimos que subir el precio de los combustibles. Eso es lo más impopular que hay, pero había que hacerlo, no teníamos otra alternativa”, sostuvo.

El ministro reconoció que esta medida incidió en la percepción ciudadana sobre la gestión. “La caída que hemos tenido en las encuestas se ha debido, fundamentalmente, a que tuvimos que subir el precio de los combustibles”, indicó.

Pese a este escenario, el Ejecutivo reafirmó sus objetivos económicos de mediano plazo. García Ruminot explicó que el foco está en impulsar el crecimiento y el empleo. “Queremos al término del Gobierno estar creciendo no al dos, sino que al 4%”. Asimismo, agregó que se busca reducir el desempleo desde el 8% actual a un 6%, privilegiando trabajos formales y estables.

En el ámbito legislativo, el ministro valoró la relación con el Congreso y destacó la aprobación de medidas para mitigar el impacto del alza de los combustibles. También subrayó la disposición del Gobierno a incorporar propuestas de distintos sectores políticos. “También sabemos escuchar, también sabemos acoger, cuando los planteamientos son serios”, afirmó, mencionando ajustes como la exclusión de las pymes del impuesto a los combustibles.

Finalmente, el secretario de Estado destacó que la administración busca avanzar hacia acuerdos amplios. “Estamos construyendo como lo ha pedido el presidente Kast, un gobierno de unidad nacional”, concluyó.