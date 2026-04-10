Gobierno apuesta por desempolvar a viejos tercios para nombramientos diplomáticos

Ricardo Navarrete, Jorge Tarud y Ricardo Rincón (hermano de ministra Ximena Rincón) son algunos de los nombres que evalúa el Gobierno para sus representaciones diplomáticas.

En medio de la reactivación del proceso de nombramientos diplomáticos, el Gobierno comenzó a perfilar a quienes podrían asumir embajadas en distintos destinos clave.

Entre ellos resalta el exdiputado democratacristiano Ricardo Rincón (hermano de la ministra Ximena Rincón), quien suena para Panamá. Abogado y con cuatro periodos en la Cámara, su experiencia legislativa es uno de los argumentos a favor de su designación.

Sin embargo, su nombre no ha estado exento de controversia, debido a un caso de violencia intrafamiliar en el pasado, lo que —advierten en el Ejecutivo— podría abrir un flanco innecesario para la administración, según consigna La Tercera.

A la lista se suma el ex senador y ex presidente del Partido Radical, Ricardo Navarrete, quien aparece como opción para Colombia. Con una larga trayectoria política y redes construidas durante su paso por el Congreso, su cercanía con el oficialismo también juega a su favor, particularmente tras haber sido uno de los firmantes de una carta de respaldo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

Otro de los nombres que toma fuerza es el de Jorge Tarud, ex diputado con más de 20 años en la Cámara e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Su paso por esa instancia le permitió involucrarse en temas internacionales y generar vínculos en el exterior, lo que lo posiciona como carta para Bélgica.

La tensión en Cancillería por el avance de Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud para asumir embajadas

El avance de estos nombres ha generado incomodidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde persiste el malestar por la designación de embajadores políticos en desmedro de diplomáticos de carrera. Si bien este tipo de nombramientos no es nuevo, en esta etapa han surgido cuestionamientos tanto por la cantidad como por los perfiles propuestos.

En este marco, desde el Gobierno enfatizan que se trata de una atribución exclusiva del Presidente de la República y defienden la decisión de combinar figuras técnicas con actores políticos.

El despliegue diplomático, que en un inicio fue ralentizado por razones presupuestarias, comienza a retomar su curso. En el Ejecutivo aseguran que varios beneplácitos ya fueron enviados y que algunos embajadores incluso cuentan con fechas definidas para asumir sus funciones, en su mayoría durante las primeras semanas de mayo.

Entre ellos, están Gonzalo Uriarte (Argentina), Andrés Ergas (Estados Unidos) y Francisco Chahuán (México). En tanto, el exdiputado Issa Kort aparece como alternativa para Brasil.