“Antes de irse nos pegó un machetazo”: la acusación que hizo Iván Poduje contra ex ministro Grau

El Ministerio de Vivienda acusó que, previo al cambio de gobierno, se habrían recortado 20 mil subsidios habitacionales, lo que obligó a reordenar el presupuesto y ha afectado la entrega de soluciones para familias vulnerables.

AGENCIA UNO.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó la situación presupuestaria de su cartera y acusó a la administración anterior de haber reducido subsidios habitacionales que afectarían a miles de familias vulnerables.

En la conversación, el secretario de Estado apuntó directamente al ex ministro de Economía, Nicolás Grau, por una decisión que, según afirmó, implicó la eliminación de beneficios habitacionales días antes del cambio de gobierno.

Poduje aseguró que el ajuste habría impactado a 20 mil familias que esperaban soluciones habitacionales.

“Lo que pasa es que nosotros tuvimos una complicación, que el ministro Grau, antes de irse, nos pegó un machetazo, pero pocos días antes, de hecho, al interior del ministerio nosotros le decimos el machetazo Grau, que es que nos cortó 20.000 subsidios de las familias más vulnerables”, señaló.

El ministro agregó que esta situación habría sido advertida en el proceso de transición por el entonces titular de Vivienda, Carlos Montes.

Poduje insistió en que la decisión debe ser aclarada públicamente por el ex ministro de Economía. “Bueno, el señor Grau tendrá que explicarle, y nosotros esperamos que lo explique públicamente, por qué le cortó los beneficios a 20.000 familias, y ahí hemos tenido que hacer toda una reasignación presupuestaria, porque esas familias están esperando hace muchos años sus viviendas”.

También cuestionó las críticas hacia la actual administración por eventuales recortes sociales. “Lo que sí me llama la atención es que él junto con otras personas dicen que nosotros venimos a recortar acá por el presente caso de beneficios sociales, y ellos son como lo los, no sé, pues, los guaripolas de eso”.

En ese contexto, el ministro explicó que el Ministerio de Vivienda ha debido reorganizar recursos para enfrentar la situación financiera. “Lo que hemos hecho es reasignar, hemos hecho ahorros también, hemos podido ahorrar 118 mil millones en proyectos que estaban mal ejecutados, que no eran prioritarios, que no teníamos la plata para hacerlo y nos habían cargado esos esa responsabilidad a nosotros, que no nos correspondía hacerlo a nosotros además”, afirmó.