Las razones de Iván Poduje para mantener a Doris González, vocera de Ukamau, en el Minvu

La figura de Doris González saltó a la palestra en 2019, ya que lideró la toma de la sede del propio Minvu, como parte del Movimiento de Pobladores Ukamau, para protestar por la falta de viviendas.

AGENCIA UNO

En medio de la ola de desvinculaciones en el aparato público, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a cargo del ministro Iván Poduje, ocurre un caso particular: se ratificó a Doris González como encargada nacional de Condominios.

La figura de Doris González saltó a la palestra en 2019, ya que lideró la toma de la sede del propio Minvu, como parte del Movimiento de Pobladores Ukamau, para protestar por la falta de viviendas.

Esto hizo que los propios funcionarios del Serviu le pidieran al expresidente Gabriel Boric, en el año 2022, que los miembros de Ukamau no se sumaran a la repartición, especialmente González, quien fue incluso vocera de su comando presidencial.

Los deseos de los trabajadores del organismo no fueron escuchados y la también integrante del Comité Central del Frente Amplio se sumó a la cartera durante la gestión de Carlos Montes.

El nombramiento generó polémica, ya salieron a la luz su participación en protestas durante el estallido social en 2019 pidiendo la libertad de “los presos de la revuelta” y se viralizaron las imágenes de su encuentro con Nicolás Maduro en Venezuela.

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda ratificaron a Doris González apuntando a la buena evaluación de su desempeño en la repartición, consignó The Clinic.

Pero además de la militante del FA, también se confirmó en su puesto, entre otros, a Roberto Acosta, director del Serviu Metropolitano, designado por Alta Dirección Pública (ADP).