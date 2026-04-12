“Tiene que operar la presunción de inocencia”: Núñez llama a evitar juicios anticipados por caso Camila Flores

La presidenta del Senado abordó la investigación contra Flores destacando la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre recursos públicos

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió este domingo a la investigación que enfrenta la senadora Camila Flores por un presunto fraude al fisco, en el marco del uso de asignaciones parlamentarias.

La indagatoria, liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, apunta a un supuesto mecanismo mediante el cual parte de los sueldos de asesores habría sido devuelto a la parlamentaria, según antecedentes revelados en un reportaje televisivo.

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En entrevista con el programa Mesa Central, Núñez enfatizó que “todo se tiene que investigar”, aunque subrayó la importancia de respetar el debido proceso. “Tiene que operar la presunción de inocencia”, afirmó.

La presidenta del Senado señaló además que sostuvo una conversación con Flores, asegurando que la senadora “está tranquila” y que “inmediatamente puso todo a disposición”, dejando el caso en manos de su defensa legal.

En cuanto al funcionamiento institucional, Núñez planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos, indicando que se debe reforzar el rol del Consejo de Asignaciones Parlamentarias y del contralor del Senado.

Asimismo, explicó que los controles actuales llegan hasta el pago de las asignaciones, pero lo que ocurre posteriormente depende de cada parlamentario. “Son recursos públicos y deben destinarse, en la forma y en el fondo, a la labor parlamentaria”, concluyó.