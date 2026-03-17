Presidenta del Senado anuncia que proyecto de ley de sala cuna será incluido en Plan de Reconstrucción

“Yo le dije al presidente Kast y a los ministros con los que hablé, que en eso no vamos a transar”, sostuvo Núñez en alusión al proyecto de sala cuna.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció en la noche del lunes que el proyecto de ley de sala cuna universal será parte del Plan de Reconstrucción Nacional que el presidente José Antonio Kast pretende enviar al Congreso.

El proyecto, anunciado el domingo, contempla una serie de medidas para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de las viviendas dañadas por los incendios de este año en las regiones de La Araucanía y Biobío.

Entre las medidas del plan, han causado controversia los límites a la gratuidad en la educación para menores de 30 años, el fortalecimiento del cobro del CAE y la rebaja del impuesto corporativo. Por la variedad y cantidad de medidas que trae, ha sido comparado con la ley ómnibus del presidente argentino Javier Milei.

Paulina Ñúñez afirma que sala cuna agilizaría tramitación del plan

En conversación con Tolerancia Cero, la presidenta del Senado adelantó que la sala cuna universal, uno de los proyectos que Gabriel Boric buscaba aprobar durante su mandato, sería parte del plan. Esta iniciativa, de hecho, fue una de las que Núñez dijo que priorizaría cuando asumió su cargo.

“Yo le dije al presidente Kast y a los ministros con los que hablé, que en eso no vamos a transar y por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos”, dijo

“No pretendo que de un día para otro tengamos sala cuna universal, porque llevamos tres gobiernos, pero hay temas que nos van a distinguir y lo que tenemos que lograr es que venga en el plan“, instó.

De todas maneras, reconoció que la iniciativa sobre sala cuna “viene gradual, porque al final el tema se trata de financiamiento. El gobierno anterior trataba de empujarlo porque decían que el proyecto no necesitaba financiamiento público, y nosotros no íbamos a sacar un proyecto que a todas luces necesita financiamiento público”.

Asimismo, planteó que la inclusión de este tema en el plan podría facilitar su tramitación. “Si este plan del Gobierno va a pasar por el Congreso, lo vamos a recibir con más cariño si viene con sala cuna”, afirmó.