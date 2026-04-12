“Error político”: Carmona condena agresión a ministra Lincolao y acusa sobrerreacción mediática

El incidente ocurrido durante una actividad en la Universidad Austral de Chile instaló nuevamente el debate sobre los límites de la protesta, el uso de la violencia en espacios públicos y el rol de las autoridades frente a manifestaciones en contextos universitarios.

AGENCIA UNO.

El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, se refirió a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile, calificando el hecho como un “error político”, aunque cuestionó la magnitud de su repercusión pública.

En entrevista con el programa Mesa Central, Carmona sostuvo que “no me parece bien, me parece un error, no debería haberse hecho. Es muy distinto a tener una opinión crítica sobre las políticas (…) pero usar, para trasladar una idea, un hecho fáctico de fuerza, me parece no solo innecesario, es un error político incluso, porque cambió el eje”.

En esa línea, el timonel comunista agregó que “creo que hay una desproporción en el tratamiento que se le ha dado ha tomado un tema de lo que es la agenda. Tiene que decirse ‘no, esto no debe ser’, pero ha sido un foro mundial”.

Asimismo, enfatizó que “el hecho es condenable, no forma parte de algo que uno podría habilitar como expresión de una de la contrapuesta para exponer una idea distinta, porque incluso descalifica el propio movimiento”.

Por otro lado, Carmona respondió a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien había cuestionado al Partido Comunista por una supuesta validación de la violencia como herramienta política.

Frente a ello, el líder del PC señaló que “la ministra vocera tiene obligaciones, obligaciones de rigor frente a elementos de la política nacional e históricos para que sus calificaciones tengan esa seriedad”.

Además, agregó que “al asignarle al Partido Comunista lo que le están asignando yo podría decir, entonces, que el partido de la derecha que ella representa tiene en su haber una justificación con más teoría respecto a lo que es la violencia, el terrorismo de Estado y la dictadura en Chile”.

Finalmente, Carmona emplazó directamente a la vocera, afirmando que “no le digan al Partido Comunista que no tiene una conducta democrática en el debate democrático dentro de la sociedad y actúen con un prejuicio que tiene carga anticomunista por ignorancia”.