“Les pregunté por qué me tenían secuestrada”: ministra Ximena Lincolao detalla las agresiones que sufrió en la UACh

La titular de Ciencias aseguró que recibió “varios golpes en la cabeza” y sufrió una lesión en el pie. “Hubo mucha angustia, mucha ansiedad y mucho miedo”, relató.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, entregó detalles de la agresión que sufrió durante su visita a la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, en el marco de la inauguración del año académico.

En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado relató los momentos previos al ataque, señalando que también “hubo insultos por mi etnia”.

Bajo este contexto, Lincolao aseguró que recibió “varios golpes en la cabeza, porque me tiraron elementos duros en la cabeza algunos y otros fueron botellas de agua y otras cosas”. Junto con ello, reveló que sufrió una lesión en el pie: “En el momento no lo sentí, hoy día más que nada, pero no es nada serio”.

Siguiendo en esa línea, la titular de Ciencias comentó que fue víctima de “insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia, (lo que es) bastante común para una persona como yo recibir”.

En cuanto a la manifestación de los estudiantes y a los carteles que portaban, expuso que “tenían demandas, pero la manera, la forma física, el tono de la voz fue violento desde el principio”.

A lo que agregó: “Los jóvenes se nos tiraron encima para atacarme. Y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente“, relatando que se quedó dentro del auditorio.

Los detalles del tormentoso paso de la ministra Ximena Lincolao en la UACh

Tras ello, sostuvo que “varias veces el rector salió hacia afuera a hablar con los alumnos, pero cuando entraba decía que no era seguro salir. Y salieron otros profesionales que estaban dentro y dijeron lo mismo, era mucha gente afuera”.

En este marco, la ministra Lincolao dijo que el rector de la UACh le pidió conversar con dirigentes estudiantiles para intentar bajar la tensión. “Yo le dije absolutamente, claro que sí. Eran tres niñas, tres chicas y una de ellas leyó una demanda que tenía escrita en su teléfono móvil y la demanda era bastante larga. Un solo ítem de cincuenta tal vez era relacionado con nuestro ministerio“, expresó.

“Les pregunté por qué me tenían secuestrada. Por qué si ellas consideraban que eso era algo aceptable como estudiantes. Y ellas dijeron que, no sé, no hubo respuesta clara ahí. Pero tuvimos una conversación que yo considero, dentro de todo, pudimos dialogar”, dijo.

Posteriormente, la autoridad de Gobierno narró que “en un minuto se abrió una puerta delante del auditorio, que la estaban tratando de contener por dentro, y entraron unos alumnos y dijeron, ahí está, ahí está, y el señor de la PDI corrió y me escondió detrás del escenario, detrás de una cortina del escenario, y nosotros sostuvimos la puerta juntos para que ellos no pudieran entrar a pegarme. Así que sí, sí tuve miedo”.

“Hubo mucha angustia, mucha ansiedad y mucho miedo, porque la razón de que no salíamos era porque eran más que el grupo que teníamos nosotros dentro. (…) El miedo principal era la integridad física”, añadió.

Por otro lado, se refirió a las consecuencias que deberían tener los estudiantes que participen en hechos violentos, como lo fue en este caso. “Hay que actuar con firmeza y no políticamente. Y la agresión, la violencia, en cualquier parte, en cualquier institución es mala (…) Yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente. Y la agresión, la violencia, en cualquier parte, en cualquier institución es mala”, expuso.

Ahí, fue consultada sobre si los alumnos que participen de hechos violentos deberían perder derechos sociales, a lo que ella enfatizó que “sí, totalmente”.

“Yo creo que los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país de todo beneficio social“, cerró Ximena Lincolao.