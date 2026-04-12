Presidente Kast baja a 36%: encuesta Criteria marca tercera caída consecutiva en su aprobación

La más reciente encuesta de Criteria reveló una nueva baja en la aprobación del presidente José Antonio Kast, en un escenario marcado por un deterioro en las expectativas económicas y una evaluación ciudadana más crítica del rumbo del país.
Según el sondeo, la aprobación del Mandatario llegó a un 36%, lo que representa una caída de seis puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación alcanzó un 49%, aumentando tres puntos en comparación con el estudio previo.
Kast baja a 36%: encuesta Criteria marca tercera caída consecutiva en su aprobación
Además, un 15% de los encuestados declaró no aprobar ni desaprobar la gestión del Gobierno, lo que refleja un segmento relevante de la ciudadanía que aún no toma una postura definida frente a la administración.
En cuanto a la evaluación del rumbo del país, un 35% considera que el Gobierno va por el camino correcto, cifra que disminuye en tres puntos respecto al sondeo anterior. En contraste, un 44% opina que el enfoque es incorrecto, evidenciando una percepción mayoritariamente negativa.
Con estos resultados, se consolida el tercer sondeo consecutivo en que la aprobación presidencial muestra una tendencia a la baja, en medio de un contexto político y económico complejo.