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Política

Presidente Kast baja a 36%: encuesta Criteria marca tercera caída consecutiva en su aprobación

La desaprobación el Mandatario alcanzó un 49%, aumentando tres puntos en comparación con el estudio previo.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
AGENCIA UNO.

La más reciente encuesta de Criteria reveló una nueva baja en la aprobación del presidente José Antonio Kast, en un escenario marcado por un deterioro en las expectativas económicas y una evaluación ciudadana más crítica del rumbo del país.

Según el sondeo, la aprobación del Mandatario llegó a un 36%, lo que representa una caída de seis puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación alcanzó un 49%, aumentando tres puntos en comparación con el estudio previo.

Kast baja a 36%: encuesta Criteria marca tercera caída consecutiva en su aprobación

Además, un 15% de los encuestados declaró no aprobar ni desaprobar la gestión del Gobierno, lo que refleja un segmento relevante de la ciudadanía que aún no toma una postura definida frente a la administración.

En cuanto a la evaluación del rumbo del país, un 35% considera que el Gobierno va por el camino correcto, cifra que disminuye en tres puntos respecto al sondeo anterior. En contraste, un 44% opina que el enfoque es incorrecto, evidenciando una percepción mayoritariamente negativa.

Con estos resultados, se consolida el tercer sondeo consecutivo en que la aprobación presidencial muestra una tendencia a la baja, en medio de un contexto político y económico complejo.

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En 1827, en los albores de la República, un diario advertía sobre el deterioro de la figura presidencial: “Habéis hecho de él un hombre nulo, y por esto solo habéis lastimado en lo más vivo la dignidad de la nación que él solo representa” (citado en CID, GABRIEL. 2019. Pensar la revolución. Historia intelectual de la independencia chilena. Ediciones UDP, p. 220).

Foto del Columnista Arturo Hasbún Arturo Hasbún