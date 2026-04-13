Jara cuestiona “fanatismo ideológico” de Kast y asegura que agresión a Lincolao “le ha dado aire” al Gobierno

La ex candidata presidencial criticó el “cambio de agenda” que provocó la agresión a la ministra de Ciencias y apuntó al rol que debe tomar la oposición ante la “ultraderecha”.

La ex candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), abordó el primer mes del Gobierno de José Antonio Kast y también se refirió a la reforma miscelánea que el Ejecutivo ingresará al Congreso Nacional esta semana.

En conversación con Radio Usach, manifestó que le ha sorprendido la agenda que ha propuesto la administración en sus primeros días.

“Nos hemos visto sorprendidos, incluso nosotros mismos (como oposición). Yo que soy de la política, porque no todas las personas están tan metidas en política como uno, pero aún a mí me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico de este gobierno ultraderecha“, comenzó diciendo la militante comunista.

En este contexto, apuntó al rol que debe tener la oposición, señalando que “debemos convocarnos todos, la amplitud mayor que se pueda tener para hacer una oposición que contenga estas reformas que quiere imponer el gobierno de Chile”.

A lo que añadió: “La oposición tiene una responsabilidad ahí, de buscar alternativas a las cosas que propone el Gobierno del presidente Kast, que no sean beneficiosas para la mayoría de la población“.

Respecto al “fanatismo” que ella observa en la administración de Kast, Jara expresó: “El fanatismo se ha expresado en que su gestión no da cuenta con lo que comprometió con la ciudadanía, sino que con su agenda propia“.

“En seguridad pública, que era su principal medida, lo que hemos sabido de seguridad pública es que hay una polémica entre la ministra, la subdirectora de inteligencia de la PDI, el director de la PDI, por un supuesto enredo de carácter personal”, cuestionó la ex ministra del Trabajo.

Jeannette Jara abordó el Plan de Reconstrucción Nacional y la agresión a la ministra Lincolao

Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, manifestó que “yo primero lo que esperaría es que el gobierno, como no ha ingresado todavía la ley, tomara en cuenta que si quiere entregar beneficios sociales, bonos, ayuda y apoyo, va a contar con la oposición. Pero eso no puede ser a costa de rebajarle el impuesto a los más ricos del país. Entonces, están metiendo esto en una ley miscelánea, porque ponen en una parte un paquete de ayudas sociales y presionan a la oposición a cambio de la rebaja del impuesto a los que más ganan“.

Finalmente, abordó la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Autsral (UACh): “Lo que ha pasado con posterioridad a eso es que, rechazando lo que ocurrió a ciertos estudiantes que no debieron haber hecho esta actitud, lo que ocurrió es que se produjo un cambio en la agenda pública“.

Siguiendo en esa línea, Jara aseveró que “dejamos de conversar inmediatamente del alza del costo de la vida, de la inflación, de los combustibles. Dejamos de conversar del impuesto que quieren rebajar a las empresas más grandes. Y hoy día solo conversamos de la ministra de Ciencias en relación a su carácter de víctima de esta agresión que sufrió en la Universidad Austral”.

Si bien consideró que lo ocurrido a la ministra Lincolao “no es una buena noticia de fondo”, es “una noticia que le ha dado aire al gobierno”.