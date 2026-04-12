Encuesta Cadem: 65% cree que la economía y el empleo debe ser la prioridad del Gobierno de Kast

Esto ocurre después de que durante años la seguridad ocupara el primer puesto y ahora quedó en segundo lugar con 56%

La encuesta Cadem reveló que un 65% cree que la economía y el empleo debieran ser la prioridad del Gobierno de José Antonio Kast, un aumento en 25 puntos en solo un mes. Con esto, después de años, la seguridad pasó a un segundo plano con un 56% (-5%) de las preferencias.

Esto ocurre luego de que en las últimas semanas se concretara el denominado bencinazo, debido al alza histórica en el precio de los combustibles. Esto derivó, además, en que afectara el valor de diversos productos esenciales, aumentando el costo de la vida.

La misma encuesta Cadem consignó que en el ítem economía, un 54% desaprueba la gestión que ha tenido el Gobierno de Kast, mientras que un 34% lo aprueba.

La evaluación al primer mes del Gobierno de Kast

En esta oportunidad, la aprobación del presidente José Antonio Kast logró aumentar en un punto en dos días, llegando al 42%. Por otro lado, su desaprobación descendió también un punto y se ubicó en 53%.

A la hora de evaluar el primer mes de la nueva administración, un 52% cree que es “peor de lo que esperaba”, mientras que un 33% señaló que es “igual a como lo esperaba”. Solo un 14% se inclinó por la opción “mejor de lo que esperaba”.

En tanto, a la hora de referirse a las distintas áreas de la gestión, la peor evaluada fueron las comunicaciones con un 62%. La mejor, en tanto fueron las relaciones internacionales con un 44%, pero su desaprobación es mayor con un 46%.