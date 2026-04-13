Quiroz pidió dejar la “caricatura” por reforma tributaria: “No es una rebaja a los ricos”

Quiroz expresó que “en primer lugar, las empresas que van a estar afectas a esta rebaja de impuestos (…) son 150 mil empresas, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile”.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, defendió la ley miscelánea que presentará el Gobierno en los próximos días y que considera una reforma tributaria que reducirá el impuesto corporativo de 27% a un 23%.

Ante los cuestionamientos, el Ejecutivo respondió que la medida busca impulsar la inversión, reconociendo que generará una merma en la recaudación fiscal.

Frente a este escenario, Quiroz expresó que “en primer lugar, las empresas que van a estar afectas a esta rebaja de impuestos (…) son 150 mil empresas, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile”.

“Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir. Y un detalle más, muy relevante. La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo, al empleo que tiene bajas remuneraciones”, argumentó el titular de Hacienda.

En esta línea, Jorge Quiroz detalló que se trata de un crédito del 15% sobre la remuneración bruta, apuntando que cuando las empresas paguen prestaciones sociales, además del PPM y el IVA, “ese empresario va a tener una inyección de recursos y eso va a ocurrir en todo Chile”.

Quiroz agregó que “esto es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo, es un proyecto para recuperar los 200 mil empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata”.

“No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier baja de impuesto es para poder favorecer a los ricos. La economía está complicada y la vamos a sacar adelante muy rápido”, sentenció el ministro de Hacienda.