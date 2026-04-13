Congreso calienta motores para recibir la gran reforma de José Antonio Kast

A dos días de que, a través de una cadena de radio y televisión, se haga público el detalle de la ley miscelánea que impulsará el gobierno, parlamentarios oficialistas y opositores se preparan para una batalla legislativa que puede durar varios meses.

En total hermetismo se maneja en La Moneda la ley miscelánea que anunciará este miércoles en cadena nacional el presidente José Antonio Kast. La iniciativa, que abarcaría desde la rebaja al impuesto corporativo hasta un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por incendios los últimos años, es la prioridad del Gobierno y se proyecta que la discusión dure varios meses y se tome por completo la agenda política y legislativa. En el Congreso, tanto el oficialismo como la oposición ya calientan motores para recibir la gran reforma de Kast.

En el caso de los sectores opositores al Gobierno, los esfuerzos se han concentrado en instalar dos puntos: que el Ejecutivo está pasando “gato por liebre” al presentar un paquete de medidas que incluye una reforma tributaria; y por otra parte, que se está cargando el peso del alza de las bencinas en la clase media y sectores vulnerables mientras se bajan impuestos al sector empresarial.

La sede del PS recibió hoy a presidentes y representantes de partidos del progresismo que se reunieron para delinear las bases de cómo se enfrentará el debate del proyecto.

A la cita asistieron la timonel socialista y senadora, Paulina Vodanovic; la presidenta del FA, Constanza Martínez; el presidente del PC, Lautaro Carmona; el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra; el presidente del PL, Juan Carlos Urzúa; entre otros representantes de colectividades del sector. También se sumaron alcaldes de la oposición, entre ellos, Karina Delfino (PS) Fares Jadue (PC) y los independientes Claudio Castro y Joel Olmos.

La presencia de los jefes comunales se debió a que una de las medidas que podría incluir la megareforma del Gobierno es la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda.

Tras el encuentro, el PS envió la primera señal de la oposición respecto al proyecto: suspendió una reunión de parlamentarios con el ministro de la Segpres, José García Ruminott y, en su lugar, entregaron una carta a La Moneda.

En la misiva, se acusa que el Ejecutivo “busca evitar el debate profundo que una reforma tributaria requiere y diluir sus efectos bajo un marco de urgencia social”, argumento que ha sido replicado por diversos liderazgos de la oposición.

La Moneda alista cónclave para ordenar filas

El oficialismo, en tanto, se prepara para culminar una serie de reuniones que ha mantenido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con representantes del sector en un cónclave previo al anuncio del miércoles.

A realizarse en Cerro Castillo, la cita está planeada para dar a conocer los detalles de la reforma a los presidentes de partidos y jefes de bancada, tanto de la Cámara como del Senado.

Sin embargo, en la previa han surgido voces del sector que se han mostrado críticos de algunos aspectos de la iniciativa gubernamental.

De hecho, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI) y la vicepresidenta, Ximena Ossandón (RN), plantearon reparos a diferentes aspectos del proyecto.

Alessandri sostuvo que al proyecto le falta el componente de clase media, mientras que Ossandón se mostró contraria a la idea de que la reforma tributaria esté contenida en el paquete de ayudas comprometidas a las comunas afectadas por los incendios.

Ante ese escenario de dudas en el sector, el Partido Republicano ha salido a blindar la reforma y ha puesto a trabajar a los equipos técnicos para recibir el articulado en la Comisión de Hacienda que encabeza el diputado Agustín Romero.

Fue el mismo Romero quien emplazó no sólo a la oposición, sino que a sectores aliados, para apoyar el paquete de medidas, particularmente la rebaja al impuesto de primera categoría.

“Tanto oficialismo como oposición deben entender que esto no es ideología, es sentido común, y que Chile no puede seguir estancado”, planteó el legislador.