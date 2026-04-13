Alessandri y Plan Nacional de Reconstrucción: falta el “componente clase media beneficiada”

El presidente de la Cámara de Diputados defendió el proyecto, señalando que es “toda una bomba de energía”. Sin embargo, reconoció que faltan medidas que “hablen directamente” a la clase media.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI) defendió el Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo proyecto será ingresado por el Gobierno de José Antonio Kast durante esta semana.

En diálogo con Tele13 Radio, el parlamentario comenzó diciendo que la iniciativa es “mucho más que reconstrucción, esto es como un golpe de nitro que le llega a Chile, un Chile que está con cierto letargo, que no crea empleo, que no crece, donde las empresas empiezan a mirar a Brasil, a Argentina, al Perú”.

A lo que añadió: “Este es un golpe que tiene varios aspectos, no solo el tributario. De permisología, de incentivo a la inversión, que pretende poner de pie a Chile muy rápido”. En este sentido, comentó que se trata de “toda una bomba de energía, de crecimiento y de certeza que pretende cambiar la conducta de los actores económicos”.

Sobre los cuestionamientos de la oposición, que se han centrado en la rebaja de impuestos al 23% de las empresas, Alessandri enfatizó que “hay muchos otros que son importantes, que rebajan los requisitos de permisología, que los convierte em declaraciones jurada, en vez de una larga declaración de impacto ambiental, temas que densifican el tema inmobiliario, para privilegiar ese stock de 100 mil viviendas que está parado”.

Plan de Reconstrucción Nacional: Alessandri reconoce que faltan medidas para clase media

Sumado a ello, aseveró que la reducción de impuestos no sólo será para las grandes empresas, sino que es un “impuesto de primera categoría a todo el que se atrevió a emprender, al que se atrevió a contratar”.

Por otro lado, a pesar de manifestar su respaldo al proyecto, Jorge Alessandri reconoció que “también es verdad y se lo he transmitido a personas importantes del gobierno, yo no veo en las 43 medidas una que haga celebrar y que ponga contento a la clase media, una que le hable directamente a la clase media”.

“Veo mucha emoción en los grandes inversionistas, en los bancos de inversión, pero me falta una que diga mire, el trabajador chileno va a poder descontar, por ejemplo, gasto en educación, en salud y cuidado de sus impuestos de segunda categoría. Cosas que vayan directo al trabajador”, añadió.

Considerando lo anterior, el presidente de la Cámara reiteró que en el Plan de Reconstrucción aún falta “ese componente clase media beneficiada directamente, de inmediato, el primer año”.