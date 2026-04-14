Doris González renuncia al comité central del Frente Amplio tras cuestionamientos por su cargo en el Minvu

Algunos militantes consideraban que su situación era incompatible con su rol en la dirección interna de la colectividad.

La dirigenta del movimiento de pobladores Ukamau, Frente Amplio, Doris González, presentó su renuncia al comité central de la colectividad en medio de cuestionamientos internos por su continuidad en el Ministerio de Vivienda (Minvu) y su doble rol como autoridad partidaria y funcionaria pública.

La salida se concretó el 11 de abril, luego de que González enviara una carta a las autoridades del partido, en un contexto de crecientes presiones internas que incluso incluyeron la posibilidad de llevar su caso al tribunal supremo del Frente Amplio.

La controversia se originó por su permanencia como secretaria ejecutiva de Condominios del Ministerio de Vivienda, cargo en el que fue ratificada por el ministro Iván Poduje.

Dentro del partido, algunos militantes consideraban que su situación era incompatible con su rol en la dirección interna de la colectividad, lo que abrió un debate sobre normas éticas y militancia en cargos públicos. Sin embargo, también existieron voces que descartaron una sanción disciplinaria mayor.

González, además de su trayectoria en el Frente Amplio, es fundadora y dirigenta de Ukamau, organización de pobladores que ha impulsado demandas por el derecho a la vivienda. En el pasado, la agrupación protagonizó acciones de protesta como la toma de oficinas del Serviu Metropolitano en 2019, en el marco de conflictos por proyectos habitacionales.

La dirigente ha mantenido cercanía con figuras del oficialismo y participó en espacios políticos relevantes, incluyendo la campaña presidencial de Gabriel Boric, así como actividades vinculadas a liderazgos como Gonzalo Winter.