“Salvataje a la clase media”: las medidas que propone el PDG como “piso mínimo” para respaldar la ley miscelánea

La bancada del PDG presentó un plan para inclinar el proyecto de Reconstrucción Nacional de Kast a la clase media.

Previo al ingreso de la ley miscelánea del Gobierno de José Antonio Kast, la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) propuso una serie de medidas como condición para respaldar el proyecto en el Congreso.

Los parlamentarios plantearon que sus votos son fundamentales para la viabilizar la iniciativa del Ejecutivo, situación por la cual establecieron un “piso mínimo” y presentaron un paquete de medidas bajo el nombre de “Salvataje a la clase media”.

“El PDG no está para rechazar por rechazar, pero tampoco para aprobar sin condiciones. Este es nuestro piso mínimo: medidas concretas para aliviar a la clase media y clase media emergente”, advirtieron desde la bancada al Gobierno.

“El país necesita soluciones concretas. Nosotros representamos a quienes hoy no llegan a fin de mes”, añadieron.

Bajo este contexto, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, hizo hincapié en el peso político que tiene la tienda en la discusión: “Los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle amplitud política y validez ciudadana al proyecto“.

Con el foco en la clase media: Las propuestas del PDG al Gobierno

En primer lugar, los diputados del PDG proponen que se devuelva el IVA en medicamentos y pañales, además de una reducción del impuesto en la canasta básica.

Desde la colectividad plantean que este tipo de medidas no solo aliviarían el gasto de las familias, sino que también tendrían un efecto de corto plazo en la reactivación económica. Lo anterior, considerando que se inyectaría liquidez de manera rápida al consumo.

Sumado a ello, exponen que quieren facilitar el acceso a la vivienda usando parte del IVA para el pago del pie, y que las familias puedan suspender cuotas de crédito hipotecario en momentos complejos, sin que se les cobren intereses.

Respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), en el PDG proponen que tributen cuando retiren utilidades y dar “alivio real” a las microempresas, como la tasa de impuestos cero en los primeros dos años y flexibilidad en el IVA.

Para cerrar, apuntan a cobrar impuestos a casas de apuestas online, máquinas de juego, y aplicar IVA desde la tercera vivienda para financiar todas estas propuestas.