Rebaja a impuesto corporativo y fin de contribuciones a mayores de 65 años: Kast presenta su esperado proyecto de Reconstrucción Nacional

Con críticas a los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, el presidente Kast defendió la rebaja al impuesto de primera categoría.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast presentó en su primera cadena nacional los principales alcances de su esperado proyecto de Reconstrucción Nacional, reafirmando su postura de reducir el impuesto corporativo, además de la entrega de un crédito tributario para el pago de remuneraciones a las Pymes y eximir de contribuciones a primera vivienda para mayores de 65 años.

En su discurso, grabado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el jefe de Estado defendió su iniciativa centrando sus dardos en la gestión de Gabriel Boric: “En 16 de los últimos 18 años Chile tuvo déficit estructural. El gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal tres años seguidos. Solo en 2025 el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, el más alto desde que existe esa regla en períodos sin crisis, más del triple de la meta que habían prometido”.

Pero el presidente Kast también tuvo palabras para la reforma tributaria impulsada durante la segunda administración de Michelle Bachelet, asegurando que “hace 12 años, un gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable. Los resultados, no. La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% por ciento al 2%. La inversión se contrajo”.

“Y la deuda pública se triplicó. Ese no fue un accidente: fue la consecuencia predecible de creer que subir impuestos genera riqueza. No la genera. La desplaza o la expulsa del país. El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente”, planteó.

Principales aspectos de Ley de Reconstrucción Nacional

El presidente Kast adelantó que se buscará una reducción gradual del impuesto de primera categoría al 23%, además de un reintegro del sistema impositivo y la invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, apuntando que beneficiaría 150 mil empresas.

Junto con ello, adelantó la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones, donde “las

empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos”.

“Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo, beneficia a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, y protege a más de 4 millones de trabajadores”, precisó.

José Antonio Kast aseveró que se impulsará la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años, compensando el impacto que tendrá esta medida en el Fondo Común Municipal.

En vista de los incendios que afectaron a las regiones del sur y a Viña del Mar, se ampliará el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a los damnificados.