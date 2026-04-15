Megarreforma de Kast: en qué pie quedaron las conversaciones del Gobierno con el oficialismo

Mientras que los libertarios expresaron su “apoyo preliminar” a la ley miscelánea, en la UDI insisten con medidas dirigidas a la clase media.

A solo horas de que el presidente José Antonio Kast de los detalles de la gran reforma que pretende ingresar al Congreso la próxima semana, representantes del Gobierno cerraron las rondas de reuniones con la derecha.

Ayer fue la cita oficialista en el Palacio de Cerro Castillo con los legisladores de Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano -en proceso de reinscripción tras ser disuelto por el Servel- y Demócratas.

El cónclave, que comenzó en torno a las 20.00 horas, se extendió hasta las 23.00 horas. La megarreforma -también llamada ley miscelánea y originalmente Plan de Reconstrucción Nacional – contiene entre sus medidas insignes la rebaja del 27 al 23% del impuesto corporativo, que ha sido fuertemente resistida por la oposición, un recorte a la gratuidad, la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas y la agilización de permisos para proyectos de inversión.

Chile Vamos

Una de las expectativas sobre el encuentro era qué sucedería con los aspectos que Chile Vamos ha presionado para incluir en la llamada ley miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional, como dividir la las más de 40 medidas que incluye la iniciativa en proyectos de ley distintos. Antes de la cita, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, destacó en conversación con CNN que el proyecto “se ha ido acotando”. A su salida del palacio, se limitó a decir que quedaron “muy conformes” con el resultado de las conversaciones.

El diputado Diego Schalper en Cerro Castillo. Foto: Agencia Uno.

Desde la UDI, si bien habían manifestado su acuerdo en general con el proyecto, también hicieron hincapié en que este debía considerar medidas para la clase media. Sin embargo, esta petición que había tenido como uno de sus voceros al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, al parecer no tuvo eco. “Solamente se presentó el proyecto original del Gobierno y evidentemente nosotros seguimos esperando que se puedan sumar más medidas concretas”, admitió el propio Alessandri al término de la cita. La bancada gremialista, de hecho, insistió esta jornada en que se elimine el pago de contribuciones para mujeres mayores de 60 años.

Desde el Partido Republicano, no obstante, indicaron que la ley miscelánea sí contiene medidas para la clase media. “Hubo bastante acuerdo en que cada una de las medidas que están detrás de este proyecto apunta precisamente a la clase media, mejorar la calidad de vida de los mismos, particularmente de quienes hoy día necesitan trabajo”, sostuvo el presidente de la tienda, Arturo Squella.

El diputado Jorge Alessandri asiste al cónclave donde se reunirán parlamentarios con el presidente José Antonio Kast. FOTO : OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

Libertarios reconocen apoyo preliminar a ley miscelánea

Esta mañana, el Ejecutivo concluyó una de las etapas del trabajo prelegislativo al reunirse con los parlamentarios del Partido Nacional Libertario, tienda que pese a compartir algunos de los lineamientos ideológicos del Gobierno, se define como “oposición amigable”.

El jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, si bien reconoció que “fue una conversación muy buena”, evitó ahondar en los temas tratados. “Profundizamos algunos temas, pero por respeto al Presidente de la República y al proyecto que va a corregir algunas medidas que van a apoyar y van a ayudar a los chilenos, evidentemente que no hablaremos”, dijo.

El diputado integrante de la comisión de Hacienda Pier Karlezi aseveró que la iniciativa “va en la dirección correcta”, pero que aún es “perfectible”. En ese sentido, detalló que “tenemos expectativas especialmente en lo que es rebaja tributaria y las medidas que cargan a la clase media chilena”.

Uno de los reparos que han presentado los libertarios tiene que ver precisamente con este último punto. En su programa presidencial, de hecho, proponían rebajar el impuesto corporativo al 15%. De todas maneras, aunque Karlezi admitió que sostienen conversaciones con el Ejecutivo “respecto a los número”, se alejó del guarismo del 15% respondiendo que su partido no había ganado la elección presidencial. “Cuenta con el apoyo preliminar del Partido Nacional Libertario”, cerró sobre el proyecto.