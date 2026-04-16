Gratuidad: Megarreforma de Kast busca congelar ingreso de nuevas universidades por cuatro años

La medida que afecta al sistema de financiamiento para la gratuidad no fue mencionada por el presidente Kast en su cadena nacional, pero sí está incluida en la minuta del proyecto.

El presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional, donde dio a conocer el paquete de medidas que contempla en Plan de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, en la minuta oficial de la iniciativa aparecen varias medidas que no fueron mencionadas en el mensaje televisado.

Una de ellas tiene que ver con la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de gratuidad, la cual no fue explicitada en el anuncio, donde el mandatario se refirió de manera general a la megarreforma, poniendo el foco en la inversión, reactivación económica y la reconstrucción tras los incendios.

De acuerdo al documento, esta determinación responde al crecimiento sostenido del gasto público respecto a este sistema de financiamiento institucional.

“El gasto en gratuidad crece año a año a tasas vertiginosas: En 2025 se destinaron más de 2,2 billones de pesos con este fin, 250 mil millones más que el año 2024, y se espera que esto continúe creciendo”, se expone en la minuta del Gobierno.

Producto de lo anterior, la administración de Kast propone suspender por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, regulado por la Ley N° 21.091.

“Actualmente, de las 47 universidades que participan en el proceso de admisión de 2026, ya son 38 adscritas a la gratuidad. La brecha acumulada entre lo que se proyectó en los informes financieros y lo que realmente se ha debido ejecutar en esta materia ha crecido de forma descontrolada, pasando de apenas 0,1 billones en 2017 a un déficit acumulado proyectado de 3,4 billones de pesos para este 2026“, se añade.

La reacción de la oposición y la explicación del ministro Alvarado por sistema de gratuidad

La omisión de esta medida en la cadena nacional del presidente Kast generó la inmediata reacción de la oposición. El Partido Socialista (PS) por medio de su cuenta de X cuestionó: “Kast habló 20 minutos. No mencionó que este proyecto congela la gratuidad universitaria por 4 años. Lo que un presidente esconde en una cadena nacional dice más que lo que muestra”.

Después del anuncio, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó este punto del Plan de Reconstrucción y expresó: “Hay que evaluar la calidad de las carreras que se están entregando. Hay una formación de jóvenes en procesos muy rápidos y que posteriormente no tienen posibilidades de empleo”.

A lo que agregó: “Cuando el déficit fiscal por esa vía va aumentando, es mejor parar un rato, hacer una moratoria, definir cómo seguir y de esa forma hacer que los educandos tengan carreras que efectivamente les den rentabilidad”.

En esa línea, enfatizó que se trata de una “marginación transitoria, no es permanente. A veces es bueno parar, reflexionar y ver como se mejora esa política pública que es financiada por todos los chilenos”.